Tagasi 07.04.25, 17:41 Tippjuhid tariifimöllust: kollapsi ei tule, säilitada tuleks rahu Eesti tippjuhid leiavad, et praeguses segases maailmamajanduse olukorras on tark säilitada rahu.

Tippjuht Jaanus Vihand leiab, et kes praegu kärpima asub, sel logiseb ettevõttes midagi juba pikemat aega. Foto: Raul Mee

„Analüüse on seinast seina ja kõik on hästi targad. Kõik teevad oma versioone ja teavad täpselt, kuidas tõde on, aga liiga vara on järeldusi teha. Praegu on liiga vähe infot,“ ütles joogitootja A. Le Coqi juht Jaanus Vihand.