Tagasi 07.02.25, 11:25 Toiduettevõtja: innovaatilised taimsed tooted takerduvad kaupmeeste mõttemustritesse Uuenduslikud taimsete valguallikatega toidud, mida me hädasti vajame, ei pääse pahatihti jaekaupluste riiulitele. Eestis on tipptasemel toiduteadurid ja jagub ka visionääridest tootjaid, ent osa poekettide suhtumine on ajale jalgu jäänud, kirjutab toiduettevõtte Nordtempeh asutaja ja tegevjuht Kaire Roosi.

Kui osas poekettides on kokkulepped sõlmitud ladusalt, siis teistes on müüki jõudmine osutunud mägede ületamiseks, ütleb toiduettevõtte Nordtempeh asutaja ja tegevjuht Kaire Roosi. Foto: Erakogu

Taimetoitlus ja veganlus on ka praegu veel võrdlemisi stigmatiseeritud valdkond, mida peetakse pigem veidrike ja äärmuslaste pärusmaaks. Natuke ajavad nad ju närvi ka, sest esitavad oma valikute kaudu väljakutse peavoolule. Kohati tajutakse seda lausa rünnakuna.

Ka suheldes erinevate toitlustajate ning jaekaubamüüjatega jääb kõlama, et tegu on müügis väga väikese nišiga (täistaimetoitlased moodustavad ligi 4% elanikkonnast). Lisaks on kategooria müük olnud pärast eelnevat kiiret kasvu ja ekspansiivset sortimendi laiendamist viimased aastad languses, tekitades teatavat konservatiivsust sortimendivalikutes ning uute partnerite kaasamises.

See paneb küsima: miks ja kellele üldse innovatiivseid taimseid tootearendusi vaja on? Vastus on: meile kõigile!

Lihtsalt ei jagu

Kõige kergemini hoomatav põhjus on lihtne number – lähtudes tulevikuprognoosidest, ei jagu aastaks 2050 enam piisavalt ressursse, et kogu elanikkonna loomse valgu nõudlust rahuldada. Selleks ei jagu planeedil Maa lihtsalt võimekust.

Praegu oleme aastas 2025. Meil on 25 aastat kestlikemate lahendustega harjumiseks.