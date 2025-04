Tagasi 11.04.25, 14:29 „Äripäev eetris“ valis kaks nädala kaotajat Äripäeva nädalasaade “Äripäev eetris” valis nädala kaotajaks laevaehitaja Baltic Workboatsi omanikud ning lihatöösturi, kelle tooteid tunti Alavere Lihameistri kaubamärgi alt.

Baltic Workboatsi juht Margus Vanaselja.

Foto: Andras Kralla

Baltic Workboatsi omanike Margus Vanaselja ja Märten Vaikmaa ettevõttes oli eile läbiotsimine. Kahtlustatakse, et ettevõte on valetanud suure toetuse saamiseks ning et ettevõtte juhid on suurelt skeemitanud tööjõumaksudega.

Lihatööstur A-Vorst ehk Alavere Lihamester aga kaotas oma koha suurte toidupoodide lettidel ning pani suure käibekaotuse tõttu äri lõplikult kinni. Aastakümneid kestnud äriga oli lõpp, paarkümmend töökohta kadus. Kas sellistes olukordades saab süüdistada suuri jaekette või lasub vastutus tootjatel endil?

Maksuametist, börsidest, rahapesust

Saates täheldatakse, et maksuamet on oma süsteemid petturite tabamiseks nähtavasti eriti hästi tööle saanud ning teatab aeg-ajalt, et on saanud kokku järgmise nimekirjast sajast või mitmesajast ettevõtjast, kes on midagi kahtlast korda saatnud ja kes võivad oodata ametniku külaskäiku.

Äripäev on viimasel ajal kirjutanud Eesti litsentsiga veebikasinodest , mis panevad rahapesu andmebüroo muretsema, aga rõõmustavad riiki vähemalt paarikümne miljoni eurose maksutuluga aastas. Punaseid lippe on siiski palju ja see paneb küsima, kas kõik lõppeb Eesti jaoks Dankse rahapesuskandaali laadse mainekahjuga

Saatejuht on Viivika Rõuk, nädalat võtavad kokku Polina Volkova ja Jana Saarkoppel.