Raadiohommikus: LHV tulemused, rahvusvahelise haardega küberkaitsjad ja joogitootja suveplaanid

Suvi on joogitootjate jaoks tipphooaeg. Millised on selle suve joogitrendid ja kuidas on muutunud tarbijate käitumine poelettide ääres - ajame juttu A Le Coqi juhi Jaanus Vihandiga.

Millised võimalused on Eesti ettevõtjatel Euroopa Liidu arenguabi toel Aafrikas äri ajada, räägime ESTDEVi Aafrika suuna juhi Katrin Wintersiga.

Saadet juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”.

“Toomase tunnis” on külas Trigon Asset Management i juhatuse liige ja fondihaldur Mehis Raud, kellega räägime fondijuhtimise köögipoolest.

Sukeldume fondijuhtimise argipäeva, räägime portfellide haldamisest ja investeeringute leidmise protsessist. Saame teada, kui suurt rolli mängivad automatiseeritud tööriistad ja tehisintellekt. Lisaks uurime, kuidas peaks investor end parima tootluse jaoks positsioneerima ning kuidas investeerib Mehis Raud oma isiklikku raha.

Saatejuht on Kaspar Viira.