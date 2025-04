Raadiohommikus: programmi veab Ericsson Eesti juht

Stuudios on ka ajakirjanikud Stiine Reintam ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50‒10.00 “Obskuurne majandus”. Kuidas investeerida piraatide röövretkedesse? See ei ole mingi uskumatu küsimus, sest mitte kuigi ammu toimis Somaalias piraadibörs, umbes samal ajal, kui seal oli ka piraatluse kõrghetk. Aastatel 2009‒2012 said kohalikud inimesed või iseenesest ükskõik, kes soovis, investeerida röövretkedesse ja saada tootlust lausa tuhandetes protsentides. Kuidas see kõik käis, kuula saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00‒11.00 “Sisuturundus”. Saates arutlevad EBSi magistriõppe juht Marko Rillo ning EBSi vilistlane ja Liwathon EOSi tegevjuht Merika Nimmo selle üle, miks otsustatakse töötava täiskasvanuna õppima minna ja mida sealt tegelikult saadakse. Kuula uut saadet.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Kevadel on kinodes linastunud Eesti filme erakordselt rohkelt. Alates jaanuarist tuli välja tervelt 16 uut Eesti mängu- ja dokumentaalfilmi. Nende seas mängufilm “Fränk”, millel läks nii tiheda hooaja keskel märkimisväärselt hästi.

Kui tavaliselt hakkavad vaatajanumbrid pärast esilinastust nädalast nädalasse kahanema, siis “Fränkil” juhtus vastupidi: esilinastumisele järgnevatel nädalatel publiku hulk hoopis paisus. Hoolimata sellest, et tegu ei ole mõne tuntud kirjandusteose adaptsiooniga või vana filmi taaslavastusega. Filmi eelarvegi oli “Fränkil” vaid miljon eurot. Film on aga väga tõsise, et mitte öelda valusa sisuga.