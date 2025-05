Tagasi 20.05.25, 10:14 Rheinmetall räägib Lätiga läbi relvatootmise plaane Läti valitsus peab Saksa kaitsetööstusettevõtte Rheinmetall AG-ga läbirääkimisi, et kohapeal kaitsevarustust toota, kirjutab Bloomberg. Leedus ehitab Saksa relvatootja laskemoonatehast.

Saksa relvatootja Rheinmetalli väljapanek militaartehnoloogia messil Prantsusmaal eelmisel aastal.

Foto: IMAGO/Chris Emil Janssen/Scanpix

Läbirääkimised kõrgete ametiisikutega on algstaadiumis ja edu pole garanteeritud, ütlesid Bloombergile läbirääkimistega kursis olevad allikad. Läbirääkimised toimuvad kinniste uste taga. Rheinmetalli pressiesindaja kinnitas arutelusid, kuid keeldus edasistest kommentaaridest, öeldes, et need on algstaadiumis.