Tagasi 05.06.25, 18:00 Raadiohommikus: vaimne ellujäämine, linnakute pudenemine, Linnahall ja Patarei Neljapäeval tulevad teemaks vaimne hakkamasaamine ahelkriiside ja sõjaolukorra tingimustes, Euroopa Keskpanga intressilangetus, linnaruumi muutumine, lisaks juba anekdootlik Linnahalli saaga ja Patarei müük.

Urmas Sõõrumaa.

Foto: Andras Kralla

Äripäeva hommikuprogrammi astub poole kaheksa paiku Meditsiiniuudiste juht Kadi Heinsalu , kellega räägime vaimsest hakkamasaamisest viieaastase ahelkriisi ja sõjaolukorra tingimustes.

Pärast kella kaheksat tuleb külla Eesti Panga president Madis Müller , kellega võtame jutuks neljapäevase Euroopa Keskpanga intressiotsuse. Mida see toob kaasa, mida oodata?

Pärast kella poolt üheksat tuleb stuudiosse kinnisvaraarendusfirma Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar , kellega võtame teemaks pealinna näitel klantsi ja glamuuri kiirgavate ärilinnakute allakäigu. Teema ei ole uus, kuid on muutumas aiva teravamaks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”

Mis ühendab tippgaleristi ja lennundustippu? Õige vastus on Äripäeva tipptegijate kool, mille värsked lõpetajad on enda valdkonna vaieldamatud tegijad, Haus galerii juht Piia Ausman ja Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi juhatuse liige Mihkel Haug,

Saates tuleb juttu sellest, milliseid arengutee läbimurdeid tipptegijate koolis tehti ning milliseid uusi mõtteid saadi ja võtteid õpiti. Piia Ausmani sõnutsi on tipptegija tiitli asemel oluline tippsuhtumine: teadlikum juhtimine ning selge arusaam sellest, milline on roll on sinul selles, millised on ettevõtte tulemused ning kuidas tiim ennast tunneb.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”

Minister Hendrik Terras teatas, et algatab erikontrolli riigi omanduses oleva Eesti Posti suhtes. Viimasel poolaastal on sama tabanud ka Eesti Energiat ja Nordicat. Milles asi? Kas ettevõtted on halvasti juhitud või on riik ise saamatu omanik? Sellele aitab vastata riigikontrolör Janar Holm. Lisaks tuleb saates juttu nii pensionisambast kui ka eurost.

Saatejuht on Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.