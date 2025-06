Tagasi 05.06.25, 14:14 Kuidas hainina-BMWd Peeter Koppelist autokriitiku tegid Peeter Koppel on omanud ainult BMWsid. Kaks korda on Jeepi ostma läinud, aga jätnud ostmata. Ka masinad, mis teda kunagi autopisikuga nakatasid, olid BMWd.

Tuntud majandusekspert Peeter Koppel ütleb, et huvitavaid autosid vaatab ta 90% romantiku pilguga, aga mõnikord lööb majandusinimese geen siiski sisse.

Foto: Andras Kralla

Laiem üldsus tunneb Peeter Koppel it värvika sõnaga majanduseksperdina, veidi kitsam ring inimesi ka sama värvika autokriitikuna, kelle arvustused ilmuvad Autogeeniuse ja Autolehe veergudel. Autohuvi ei ole teda saatnud sünnist saati, see kujunes välja ülikooli ajal, kui mitu kursusevenda hankisid endale nn haininaga BMWd. Koppelil endal polnud tollal veel juhilubegi.

„Neil olid varem olnud Opel Asconad ja Ford Sierrad, ühel eriti tuusal vahepeal ka Ford Scorpio,“ meenutas Koppel Äripäeva raadio saates „Autojutud“. „Ühel hetkel tekkis aga tunne, et oot-oot, BMWs on parem istuda ning see ka liigub paremini ja läheb kurvi ikka väga hästi. Tekkis arusaam, et auto ma endale kunagi kindlasti ostan ning arvatavasti saavad selle logol olema Baieri värvid.“

Saates tuleb juttu sellest, mismoodi ta autodest kirjutama sattus ning millised proovisõidud on talle enim meelde jäänud. Samuti sellest, kui sügaval mudas on Euroopa autotööstus ja kas Elon Musk ähvardab Tesla koos endaga põhja tirida. Intervjueerib Karl-Eduard Salumäe.

