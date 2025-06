Tagasi 08.06.25, 16:07 Raadiohommikus: külas sotsiaalminister, toidutööstur ja AI-ekspert Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis on külas sotsiaalminister Karmen Joller, kogenud AI-koolitaja Jarmo Tuisk ja toidutööstur Helgor Markov.

Sotsiaalminister Karmen Joller.

Foto: Liis Treimann

Minister Jolleriga räägime tervishoiusüsteemi digitaliseerimisest ja IT-ettevõtjate murest, et riik IT-majade arendamise kaudu nende konkurentsivõimet kahjustab. Arutame ka tervishoiuturismi teemadel ‒ kas tervisekassa võiks tulevikus hüvitada ravikulud näiteks Türgis või Indias?

Tehisaru on praegu väga kuum teema ja nagu kuumade teemade puhul tavaline, on seda ümbritsemas palju vahtu. Kogenud AI-koolitaja Jarmo Tuisk räägib sellest, milline on keskmise Eesti ettevõtja AI-teadlikkus praegu ja millised on peamised takistused tehisaru laialdasel kasutuselevõtul.

Toidutööstur Helgor Markov jätkab oma toodete eksporti üle maailma ja on avastanud enda jaoks mitu uut huvitavat sihtturgu. Mida on tema kogemustest õppida teistel Eesti ettevõtjatel ja kus peituvad avastamata eksporditurud? Kõigest pikemalt hommikuprogrammis.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Esmaspäeva hommiku toovad kuulajateni Hando Sinisalu ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil on seekord investor, finfluencer ja sendiblogija Rahakratt, kellega teeme juttu vaimsest tervisest. Kuidas tulla välja olukorrast, kus kõik tundub must, valus ja mõttetu? Kuidas tulla investorina toime suurte summade kaotamisega? Kuidas end hoida, ent samas liikuda edasi? Lisaks räägime sellest, kuhu investeerib Rahakratt praegu ning milliseid võimalusi ta turgudel näeb.

Saadet juhib ajakirjanik Laura Saks.

13.00‒14.00 “Tööstusuudised eetris”. Saade pakub kuulamiseks nelja intervjuud, mis salvestati tänavu mai lõpus toimunud Pärnu tarneahelakonverentsilt. Oma tarneahelate toimimist ja hetkeolukorda ning päevakajalisi sündmusi kommenteerivad Saint-Gobain Glass Estonia tehasejuht Henno Haava, tippjuht ja meditsiinitööstuse Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits, kaitsetööstuse Asax Innovationi kaasasutaja Rivo Kooskora ning kännupuuride tootja Dipperfoxi tarneahelakoordinaator Kätlin Vahter.

Intervjueerib ajakirjanik Annika Kald.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete Combat Ready kaasasutaja ja tegevjuhi Remo Ojaste ettekannet meeskonnatööst ja juhtimispõhimõtetest lahinguväljal. Juttu tuleb muu hulgas veel sellest, kuidas lahinguväljal kogetut rakendada kasulikult igapäevaelus. Ettekanne salvestati aasta alguses toimunud spordi aastakonverentsil.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit