Raadiohommikus: USA aktsiaturgudest kinnisvarasse investeerimiseni

Hommikuprogrammi veavad Jaan Martin Raik ja Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00‒12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Kuulame Pärnu tarneahelakonverentsi vestlusringi konkursi “Parim tarneahelajuht” kandidaatidega.

Vestlevad Pipelife Eesti tarneahelajuht Sten Sats , Hanza Mechanics Tartu tarneahelajuht Kadi Eensalu, elektroonikatööstuse Aurightec tarneahelajuht Marko Kostap ning toiduainetööstuse Mysnack ja Premium Brandsi asutaja Ellyt Talv

Vestlusringi juhib juhtide kasvutreener Anti Orav.

12.00‒13.00 "Sisuturundussari: juhtides tulevikku". Külas on Eesti suurima kodumaisel kapitalil tegutseva põllundusettevõtete grupi Agrone Grupi juhatuse liige Margus Muld . Temaga tuleb juttu sellest, kuidas põllumajanduses liigutakse kestlikuma tootmise poole, kuidas ettevõte püüab järjest vähendada oma jalajälge ja mis seda takistab ning miks on kestlikkus konkurentsieelis.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00‒14.00 “Ruutmeetrite taga”. Tallinnas on üürikorterite pakkumiste arv vähenemas ning üüriinvestorite tootlused väikesed ‒ kas üüriäri on jäämas vaid suurte ja tugevate pärusmaaks või on ka väikeinvestoril veel võimalusi? Kas üüriturul on sellises olukorras lähiajal hinnatõus paratamatu?