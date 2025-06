Tagasi 11.06.25, 11:52 Uue omanikuga Rimi toob poelettidele rohkem odavamaid tooteid Rimi poodide sortiment koosneb 20 000 tootest, millest 13 protsenti on odavama kategooria tooted, kuid see protsent kasvatatakse lähiajal 18 protsendini, rääkis Rimi Eesti juht Kristel Mets.

Rimi Eesti juht Kristel Mets

Foto: Andras Kralla

Rimi sortimendi hulka tuleb rohkem B- ja C-klassi brände ning samuti laieneb omamärgi toodete valik, rääkis Kristel Mets Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Siinkohal on kindlasti suur abi meie uuest omanikust, sest Salling Groupil on tõeliselt muljetavaldav omamärgi toodete valik, mis saavad meie jaoks kättesaadavaks ja saame lähiajal tuua need Eesti tarbijateni,” selgitas kaubandusketi juht. Ta märkis, et sellegipoolest ei vähene lettidel Eesti toodangu osakaal.

Samuti selgitas Mets, kuidas kujunevad Rimis toodete lõpphinnad, miks nad toidutoodetele üldse tekitavad juurdehindlust ning millal jaekett tõstab käibemaksutõusu tõttu oma hindasid.

Küsis Lauri Leet.