Miljoneid eurosid investoritelt saanud arendaja: teeme allahindlust, et jõuda panga rahani

Kinnisvaraarendajate allahindlused on turul tavaline praktika, mis ei näita otseselt, et müügiga läheks kehvasti, rääkis Everaus Kinnisvara juht Janar Muttik.

“Kui paned arenduse töösse, siis on vaja täita miinimummaht, et saada pangafinantseering lahti,” selgitas Janar Muttik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See, et tehakse soodustusi arenduste algfaasis, ei ole midagi uut.”