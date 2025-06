Eesti kodanikust poliitvang vabastati ameeriklaste abiga Valgevene vanglast

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on ligi poolteist aastat kestnud jõupingutused Eesti kodaniku vabastamiseks lõpule jõudnud. „Meieni jõudis 2024. aasta jaanuaris info, et Valgevene võimud on Minskis kinni pidanud Eesti kodaniku. Alates sellest on saatkond ja diplomaadid Roio ja tema perega pidevas kontaktis olnud,“ ütles minister.