Tagasi 24.02.25, 11:10 Euroopa Liit kahekordistas sanktsioneeritud Venemaa laevade arvu Euroopa Liit võttis vastu 16. sanktsioonipaketi, et veelgi karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa ja Valgevene vastu, teatas välisministeerium.

Vene varilaevastik Soome lahes. Foto: Andras Kralla

Uus sanktsioonipakett kehtestab impordikeelu Venemaa ja Valgevene alumiiniumile ning EL lisas laevade sanktsiooninimekirja 74 laeva, milleks on peamiselt varilaevastiku naftatankerid. Sanktsioonide all on nüüd 153 laeva.