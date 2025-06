Tagasi 21.06.25, 13:00 Raadiohitid: raketihoiatused investoritele ja ühe pankroti lugu Nädala kuulatuimates saadetes toodi välja nippe, kuidas turge edestada. Juttu tuli ka mööblitööstuse raskustest ja pealinnas kodu ostmisest.

Aasta investor Lev Dolgatsjov rääkis Äripäeva raadios, miks investeerib võlakirjadesse.

Foto: Liis Treimann

Nädala hitid:

Trigoni fondijuhid reastasid aktsiad, mis kisendavad ostmise järele

Trigon Asset Managementi fondijuhid tõid välja aktsiaassortii, millest oleks keeruline mööda vaadata. Fondijuhid Mehis Raud ja Mihkel Välja tõid esile näiteks Ignitise, kuid jätkuvalt on säilinud usk paigutada raha ka erinevatesse pankadesse.

Intervjuus tuli põhjalikult juttu veel ka Baltikumi viimastest võlakirjapakkumistest. Intervjueeris Juhan Lang.

Värskelt pankrotiotsuse teinud ettevõtja: “Tuleb võtta vastutus, kui ei ole suutnud pikalt asja käima saada”

Ettevõte on jõudnud sellisesse olukorda, kus ei ole muud väljapääsu, kui esitada sel nädalal pankrotiavaldus, tõdes mööblitööstuse Enima Trade asutaja Indrek Reitsak saates “Kuum tool”.

Saates kuuleb lähemalt, mis viis ettevõtte keerulisse seisu ning kuidas teeb ettevõtja sellistes olukordades raskeid otsuseid. Samuti kuuleb, kuidas näeb Indrek Reitsak nii mööblitootmise kui teiste sektorite käekäiku ning mille pealt näeb ta, et järgmised aastad tulevad mööblitootmises paremad. Saadet juhib Kristel Härma.

Aktsiaideed investor Toomase kolleegidelt, millega turge edestada

Investor Toomase tuules on loodud mitmesse välisriiki sarnane tegelaskuju, kes pärisraha investeerib ja suudab ka turge edestada. Saates “Investor Toomase tund” võtsime need portfellid pulkadeks lahti.

Lisaks Toomasele tegutseb päris rahaga turgudel Lätis investor Andris, Leedus investor Lukas, Poolas investor Wojtek ja Sloveenias investor Max. Nende portfellidest rääkisid saates Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang ja Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Ekspert analüüsis kuumimaid ostukohti ja vaeslapsi. "Apple’ist võiks mingi osa mujale vangerdada"

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek reastas kõige põnevamad spekuleerimisideed nii kodu- kui ka välisbörsidelt.

Ekspert rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis põhjalikult veel ka sellest, kuidas peaks investor praegu Nvidiasse suhtuma ja kellest tõotab tulla Balti börsi suvine üllataja. Intervjueeris Juhan Lang.

Lev Dolgatsjov: kaitsesektori aktsiad on mullistunud, aga kasvavad veel

Kui mõned aastad tagasi oli kaitsesektor n-ö patune sektor, siis täna on investoritest rahvamass sinna teel, rääkis aasta investor Lev Dolgatsjov. Sellejuures pole investorid tema sõnul suundnud kaitsesektorisse just nüüd, vaid Ukraina täiemahulise sõja algusest.

Dolgatsjov tunnistab, et kaitsesektori aktsiad on mullistunud, aga mull kasvab veel ja veel, ütles Dolgatsjov. "See on minu isiklik tees, mitte investeerimissoovitus. Ma võin eksida, ma eksin palju," sõnas Dolgatsjov.

Kuula intervjuust, miks investeerib Dolgatsjov suuresti võlakirjadesse, mis on võlakirjadesse investeerimise probleemid ja kuidas ta kaitseb enda investeeringuid dollari nõrgenemise eest.

Intervjueeris Dmitri Fefilov.

Tõnu Toompark: kõik peaksid saama kodu osta? Eestis saavadki

Tallinn kaalub hiljutisele uuringule toetudes ka omavalitsusena aktiivsemalt kinnisvaraturul osaleda, et muuta pealinnas kodu soetamist lihtsamaks. Kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompark peab seda väga halvaks ideeks.

"Probleem ei ole elamispindade arvulises kättesaadavuses," rõhutas Toompark "Äripäeva arvamusliidri" saates. Tema sõnul on mure pigem selles, et inimeste ootused esimesele kodule pole kooskõlas reaalsusega.

Intervjuus selgitas Toompark, mida näitab statistika selle kohta, kui taskukohane on pealinna kinnisvara. Samuti arutles ta narratiivide üle, mis kinnisvaraturgu viimasel 15 aastal on saatnud. Ning lõpetuseks andis ta oma soovituse, kuidas teha nii, et Tallinnas oleksid ka uued kodud soodsamad. Küsis Indrek Lepik.