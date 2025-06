Ettevõtte omanik asus selle juhiks. "Palgatud juhid pole võib-olla nii riskialtid, aga omanikena on meil julgus."

Sel aastal esimest korda Gaselli TOPi jõudnud Põhjala Tap Roomi ja Põhja Konna juht Ardo Uudmäe on nii õllerestorani kui ka emaettevõtet Põhjala Pruulikoda juhtinud kaheksa kuud. Uudmäe meenutab naljatledes esimesi ehmatushüüdeid, et uus ettevõtte juht tuleb Saku Õlletehasest. Sellest hoolimata on kollektiiv teda hästi omaks võtnud.