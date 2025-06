Tagasi 25.06.25, 16:55 Raadiohommikus: sõnumid Nvidia aktsionäride koosolekult Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis arutleme, mida olulist öeldi Nvidia aktsionäride koosolekul.

Sõnumeid Nvidia aktsionäride koosolekult vahendab hommikul LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Eesti aja järgi kolmapäeva õhtul aset leidnud koosoleku sõnumeid aitab konteksti panna LHV investorkogukonna juht Nelli Janson

Lisaks räägime tänavu Eestis mitukümmend korda kasvanud butaani tarnimisest. Nagu Äripäev värskes juhtkirjas nendib , siis esmapilgul vähetähtsa fakti tagant paistab tõsine küsimus: kas Eestisse on hakanud voolama meeletus koguses sanktsioneeritud Vene gaasi? Siinse ametkonna reaktsioon on aga piltlikult öeldes käte laiutamine. Arutleme sel teemal butaani-loo kirjutanud Äripäeva uuriva ajakirjaniku Pille Ivaskiga.

Teemaveebi Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild käis äsja maailma kõige automatiseeritumas riigis ehk Lõuna-Koreas. Kuulame tema muljeid ning uurime, mida võiks Eesti tööstusettevõtted lõunakorealastelt õppida.

13.00–14.00 “Äri Eestimaal”. Kordame eelmise aasta novembris eetris olnud saadet, kui saatetegijad jõudsid Kesk-Eestisse, kus tegutseb ettevõte Neular. Ettevõte ostab Saksamaalt ja Soomest plastjäätmed, mis muudetakse ehitusmaterjalideks. Mikrofoni ees oli ettevõtte omanik Kordame eelmise aasta novembris eetris olnud saadet, kui saatetegijad jõudsid Kesk-Eestisse, kus tegutseb ettevõte Neular. Ettevõte ostab Saksamaalt ja Soomest plastjäätmed, mis muudetakse ehitusmaterjalideks. Mikrofoni ees oli ettevõtte omanik Ilo Rannu , kellega kõrvutati Euroopa riikide jäätmeid ja räägiti, kuidas saavad Voimixi margariinipakkidest terrassilauad.

Saatejuht oli Eget Velleste.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Veel mõned aastad tagasi võis kulda investeerimisse uskumine tuua veidi kummalisi pilke. Nüüd on olukord aga muutunud: kullal on selja taga tugev tõus ning 2022. aasta põhjast on hind enam kui kahekordistunud.

Saates kuuleb, miks kulla hind selliselt tõusis ja mis võib hinnast edasi saada. Uurime, milline on kulla roll investeerimisportfellis, kellel tasub kulda investeerida ja kellel mitte. Võrdleme füüsilise kulla, börsil kaubeldavate toodete ja kullakaevandusettevõtete aktsiate eeliseid ja puudusi.

Saadet juhib Kaspar Viira.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.