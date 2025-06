Tagasi 27.06.25, 11:28 Vogue’i legendaarne peatoimetaja lahkub ametist

Anna Wintour on olnud Vogue’i peatoimetaja aastakümneid ja selle aja jooksul teinud mitmeid julgeid valikuid.

Foto: AFP / Scanpix

Pea neli aastakümmet moeajakirja Vogue vedanud Anna Wintour andis teada, et astub ametist tagasi ning väljaanne saab uue peatoimetaja, vahendab CNN.

Kuigi Wintour lahkub Ameerika Vogue’i peatoimetaja kohalt, et pane ta ettevõtte ust enda järel kinni: ta jätkab Condé Nasti, mille alla Vogue kuulub, globaalse sisuloomejuhi ning rahvusvahelise Vogue’i peatoimetajana. Ettevõte ise on öelnud, et selles käib laiem restruktureerimine.