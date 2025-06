Tagasi 29.06.25, 14:28 Jätkusuutliku moe edendaja: raskel ajal ostke kalleid riideid On müüt, et samast tehasest tulevaid odavad kiirmoe riided ja kallimad brändirõivaid eristab ainult logo. Igal juhul ja ajal on mõistlik valida kvaliteetseid riideid, rääkis disainer ja Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Reet Aus.

Disaineri ja Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Reet Aus rääkis, kuidas kiirmoebrändid lasevad tehastel teadlikult kehvema kvaliteediga riideid õmmelda.

Foto: Liis Treimann

Kuigi majanduslikult keerulistel aegadel võib tunduda ebamõistlik osta 200eurosed teksad, siis Ausi sõnul see nii ei ole. “Mina mõtleks täpselt vastupidi, et kui on raskemad ajad, siis sa ostad toote, mis pikemalt kestab. Küsimus on ju selles, et lõppkokkuvõttes on sul odavam osta üks kallis asi kui lõputult odavaid asju,” selgitas ta.