Tagasi 24.09.25, 06:00 Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged Sillamäele plaanitavat ning EISilt kokku 39 miljoni euro suuruse toetusotsuse saanud tekstiilijäätmete käitluskompleksi rajamist suurima osanikuna vedanud Toomas Allika juhitav firma on jäänud projekti juurde pisiosanikuks.

Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.

Foto: Liis Treimann

Seni suure plaani peamiseks eestkõnelejaks ning näoks olnud Allikas juhib Hollandi ettevõtet Greenful Holding B.V., mis oli veel hiljutise ajani 49 protsendiga kolmes käitluskompleksiga seotud ettevõttes suurim osanik. Aga enam ei ole.

„Eks meil loomulikult on pinged olnud, aga need on meil lähiajal lahenemas,“ sõnas Allikas.

Osaluse vähenemine ei näita tema kinnitusel tervikpilti ning osanike vahel on veel kokkuleppeid, millest praegu rääkida veel ei saa. Allikas vihjas lähiajal projektiga liituvatele uutele rahvusvahelistele osapooltele.

Äripäevale kirjeldati aga, et Allikaga ei saanud enam senisel moel koos edasi liikuda.