Tagasi 30.09.25, 09:13 Tuntud mängutootja ostetakse börsilt rekordilise laenurahaga välja Arvutimängutootja Electronic Arts läheb 55 miljardi dollari suuruse tehinguga börsilt ära ning aktsia hind on viimastel päevadel jõudsalt kerkinud.

Foto: Getty Images/Scanpix

Videomängude arendaja Electronic Arts (EA) teatas esmaspäeval, et on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt ostavad ettevõtte ära Saudi Araabia riiklik investeerimisfond (PIF), investeerimisfirma Silver Lake ja Jared Kushneri juhitud Affinity Partners. Jared Kushner on USA presidendi Donald Trumpi väimees ja varem olnud ka Trumpi nõunik.