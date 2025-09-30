Tuntud mängutootja ostetakse börsilt rekordilise laenurahaga välja

Videomängude arendaja Electronic Arts (EA) teatas esmaspäeval, et on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt ostavad ettevõtte ära Saudi Araabia riiklik investeerimisfond (PIF), investeerimisfirma Silver Lake ja Jared Kushneri juhitud Affinity Partners. Jared Kushner on USA presidendi Donald Trumpi väimees ja varem olnud ka Trumpi nõunik.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.