Kulla hind on sel aastal tõusnud 45%, hõbe veelgi rohkem

Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus

“Ma ei räägi mesijuttu. Ma räägin seda, mida olen ise läbi teinud,“ ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik. Ta on teinud üle 100 tuuri Dubais – klientide nõustamisest kuni eksklusiivsete arendajasuheteni. ”Ma ei hakka müüma midagi, mida ma ise ei ostaks,“ kinnitab Skorik, kelle jaoks Dubai kinnisvaraturg pole pelgalt töö – see on isiklik teekond, mis algas investorina ja kasvas välja äriks, mis toob eestlased Araabia Ühendemiraatide päikese alla.