  • OMX Baltic−0,3%289,33
  • OMX Riga0,29%911,68
  • OMX Tallinn−1,22%1 910,28
  • OMX Vilnius−0,03%1 237,3
  • S&P 5000,26%6 661,21
  • DOW 300,15%46 316,07
  • Nasdaq 0,48%22 591,15
  • FTSE 1000,16%9 299,84
  • Nikkei 225−0,69%45 043,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,42
  30.09.25, 00:48

Valitsuse töö seiskumise lähenedes USA aktsiad tõusid

USA aktsiad tõusid esmaspäeval veidi, kuna investorid hoidsid silma peal USA valitsuse töö võimalikul seiskumisel, mis võib edasi lükata nädala lõpus avaldatava üliolulise igakuise tööhõivearuande.
Kui USA Kongress ei võta teisipäeva õhtuks enne südaööd vastu föderaalsete operatsioonide rahastamise seaduseelnõu, sulgeb valitsus osaliselt oma tegevuse ja paiskab Washingtoni uude poliitilisse kriisi.
  • Kui USA Kongress ei võta teisipäeva õhtuks enne südaööd vastu föderaalsete operatsioonide rahastamise seaduseelnõu, sulgeb valitsus osaliselt oma tegevuse ja paiskab Washingtoni uude poliitilisse kriisi.
  • Foto: AFP/Scanpix
S&P 500 tõusis 0,3%, tehnoloogiarohke Nasdaq liitindeks tõusis 0,5% ja Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis peaaegu 0,2%, vahendas Yahoo Finance.
Börsiuudised
  26.09.25, 23:59
USA aktsiad tõusid pärast kolmepäevast langust, kuid nädala lõikes taandusid
USA aktsiad tõusid reedel, kuna investorid hingasid kergendatult ootustele vastanud USA inflatsiooniaruande üle. Wall Street seedis ka uusi andmeid, mis viitasid tarbijate meeleolu halvenemisele ja president Trumpi uutele karmidele tariifidele.
Börsiuudised
  26.09.25, 00:23
USA aktsiad langesid kolmandat päeva järjest
Wall Streeti langus jätkub. Investorid jälgivad arenguid tehisintellekti osas ning analüüsivad USA tööturu värskeid andmeid, mis on vähendanud intressimäärade langetamise lootust.
  • ST
Sisuturundus
  27.09.25, 12:12
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
“Ma ei räägi mesijuttu. Ma räägin seda, mida olen ise läbi teinud,“ ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik. Ta on teinud üle 100 tuuri Dubais – klientide nõustamisest kuni eksklusiivsete arendajasuheteni. ”Ma ei hakka müüma midagi, mida ma ise ei ostaks,“ kinnitab Skorik, kelle jaoks Dubai kinnisvaraturg pole pelgalt töö – see on isiklik teekond, mis algas investorina ja kasvas välja äriks, mis toob eestlased Araabia Ühendemiraatide päikese alla.

Laenu ennetähtaegse tagasimakse tingimused võivad olenevalt laenutüübist erineda.
Uudised
  28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Uudised
  27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Uudised
  27.09.25, 17:00
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Tunnen end lõpuks õnneliku ja enesekindlana, kirjutas Helery Pops LinkedInis.
Uudised
  27.09.25, 15:05
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
Uudised
  28.09.25, 11:16
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Börsiuudised
  26.09.25, 11:44
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
TOP
  27.09.25, 06:00
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Selles majas näiteks algavad stuudiokorterite hinnad 150 000 eurost.
  • ST
Sisuturundus
  27.09.25, 12:12
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
Kui USA Kongress ei võta teisipäeva õhtuks enne südaööd vastu föderaalsete operatsioonide rahastamise seaduseelnõu, sulgeb valitsus osaliselt oma tegevuse ja paiskab Washingtoni uude poliitilisse kriisi.
Valitsuse töö seiskumise lähenedes USA aktsiad tõusid
Eraisiku rahaplaneerimise töövahend MyFinancier, mis sai tõuke Mäsakute pere rahaasjade korrastamisest, tuli turule kuus aastat tagasi. Poolteist aastat tagasi asus ettevõtte tegevjuhi kohale Aldo Mäsak (vasakul).
Raha planeerimise portaal MyFinancier paneb pillid kotti
Tallinnas kuhjati Silikaltsiidi tänaval reformimata riigimaale juba üle kümne aasta tagasi ebaseaduslikult prügimägi 20 000 tonni jäätmetega. Praeguseks on mäele võsa peale kasvanud. Paar aastat tagasi lasi keskkonnaamet ära viia vanad värvitünnid, ülejäänud praht on rahapuudusel siiani seal. Tööde maksumuseks hinnatakse praegu kuni 2 miljonit eurot.
Tallinnas vedeleb ebaseaduslik prügila. Koristamine maksab mitu miljonit
Kui USA Kongress ei võta teisipäeva õhtuks enne südaööd vastu föderaalsete operatsioonide rahastamise seaduseelnõu, sulgeb valitsus osaliselt oma tegevuse ja paiskab Washingtoni uude poliitilisse kriisi.
Valitsuse töö seiskumise lähenedes USA aktsiad tõusid
Eesti Panga president Madis Müller rääkis saates, mis ootab teda ees pärast ametiaja lõppu.
Madis Müller mantlipärijast: minu arvamust on käidud küsimas
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Elering ei kahtle, et Soome ja Läti ühendused toovad meile soodsama elektri.
Miljardiprojekti tasuvus alles selgub, Elering ei karda Estlink 3 lõppu
Tuleviku-uurija Madeleine Tults.
  • PRO
Tuleviku-uurija: surma suhtutakse üha positiivsemalt
Estlink 2 kaabli sisevaade. 700megavatise ülekandevõimsusega kaabel jäi sel talvel Cooki lipu all seilanud laeva ankru taha.
Elering saab riigilt 45 miljoni eurose kapitalisüsti
Selles majas näiteks algavad stuudiokorterite hinnad 150 000 eurost.
  • ST
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
Kulla hind on sel aastal kerkinud 45%.
Kulla hind on sel aastal tõusnud 45%, hõbe veelgi rohkem
Nvidia aktsia osas kordasid analüütikud esmaspäeval ostusoovitust.
Hoolimata vastutuultest sihib Nvidia aktsia uut rekordit
Kuld on rallinud kõigi aegade kõrgeimale tasemele.
Minu portfelli lisandusid riskantsed kullakaevandajad
Tallinna börs taandus esmaspäeval 1,22%.
Balti börsidel kaubeldi enim LHV aktsiatega, USA valitsus läheneb patiseisule
Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek tänavusel Investor Toomase konverentsil.
Vaido Veek jagab investeerimisideid: lisaks rakettidele tasub vaadata ka “labidamüüjaid”
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks

Raivo Hein kvantarvutite aktsiatest: ostan neid pidevalt juurde
Hommikuprogramm
Raivo Hein kvantarvutite aktsiatest: ostan neid pidevalt juurde
00:00
Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. „Olen Ameerika turu osas väga optimistlik“
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. „Olen Ameerika turu osas väga optimistlik“
00:00
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Poliitikute töölaud
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Hommikuprogramm
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
1
Uudised
  27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
2
Uudised
  28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
3
Uudised
  27.09.25, 17:00
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
4
Uudised
  27.09.25, 15:05
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
5
  • PRO
TOP
  27.09.25, 06:00
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
6
Uudised
  26.09.25, 15:40
Ekseko katkupuhang maksis Rakvere lihatööstuse endistele omanikele 7 miljonit

Börsiuudised
  30.09.25, 00:48
Valitsuse töö seiskumise lähenedes USA aktsiad tõusid
Börsiuudised
  29.09.25, 22:29
Kulla hind on sel aastal tõusnud 45%, hõbe veelgi rohkem
Börsiuudised
  29.09.25, 21:16
Hoolimata vastutuultest sihib Nvidia aktsia uut rekordit
  • ST
Sisuturundus
  29.09.25, 18:39
Meretransport kui strateegiline valik: MSC lähimereteenused aitavad kulusid optimeerida ja toetavad jätkusuutlikkust
Uudised
  29.09.25, 18:11
Miljardiprojekti tasuvus alles selgub, Elering ei karda Estlink 3 lõppu
Uudised
  29.09.25, 17:03
Raadiohommikus: tundmatud droonid, värske tehingu tagamaad ja idufirma uudis
Uudised
  29.09.25, 16:59
Elering saab riigilt 45 miljoni eurose kapitalisüsti
Uudised
  29.09.25, 16:51
Tallinnas vedeleb ebaseaduslik prügila. Koristamine maksab mitu miljonit
