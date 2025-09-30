Äripäev
  • OMX Baltic−0,3%289,33
  • OMX Riga0,29%911,68
  • OMX Tallinn−1,22%1 910,28
  • OMX Vilnius−0,03%1 237,3
  • S&P 5000,26%6 661,21
  • DOW 300,15%46 316,07
  • Nasdaq 0,48%22 591,15
  • FTSE 1000,16%9 299,84
  • Nikkei 225−0,06%45 016,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,74
  • 30.09.25, 08:52

Trumpi Gaza rahuplaan ootab Hamasi vastust

USA president Donald Trump kindlustas esmaspäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu toetuse USA rahuettepanekule, mis peaks lõpetama peaaegu kaks aastat kestnud sõja Gazas, kuid küsimus on, kas Hamas plaani vastu võtab.
USA president Donald Trump eile tervitamas Valges Majas Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut.
  • USA president Donald Trump eile tervitamas Valges Majas Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut.
  • Foto: Will Oliver, CNP/Scanpix
Pärast Netanyahuga kohtumist Valge Maja ühisel pressikonverentsil ütles Trump, et nad on Palestiina enklaavi jaoks "väga lähedal" keerukale rahulepingule, kirjutas Reuters. Kuid ta hoiatas islamistlikku rühmitust Hamas, et Iisraelil on USA täielik toetus mis tahes meetmeteks, mida ta peab vajalikuks, kui mässulised tema pakutud leppe tagasi lükkavad.
