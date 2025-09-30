Tagasi 30.09.25, 08:52 Trumpi Gaza rahuplaan ootab Hamasi vastust USA president Donald Trump kindlustas esmaspäeval Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu toetuse USA rahuettepanekule, mis peaks lõpetama peaaegu kaks aastat kestnud sõja Gazas, kuid küsimus on, kas Hamas plaani vastu võtab.

USA president Donald Trump eile tervitamas Valges Majas Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut.

Foto: Will Oliver, CNP/Scanpix

Pärast Netanyahuga kohtumist Valge Maja ühisel pressikonverentsil ütles Trump, et nad on Palestiina enklaavi jaoks "väga lähedal" keerukale rahulepingule, kirjutas Reuters. Kuid ta hoiatas islamistlikku rühmitust Hamas, et Iisraelil on USA täielik toetus mis tahes meetmeteks, mida ta peab vajalikuks, kui mässulised tema pakutud leppe tagasi lükkavad.