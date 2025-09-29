Tagasi ST 29.09.25, 11:31 Letsinvesti ja Axiology esimene võlakirjade digiprojekt: LHM grupi emissioon väärtusega 5 miljonit eurot Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.

Foto: Letsinvest

Meie esimene võlakirjaemissioon on kavandatud septembrisse. Kasutame selleks uut tehnoloogilist lahendust, mis muudab võlakirjade jaotamise ja haldamise protsessi oluliselt sujuvamaks ja efektiivsemaks. Uus digitaristu vähendab võlakirjade emiteerimise tüüpilisi kulusid enam kui 40%, muutes selle väga atraktiivseks rahastamisvahendiks ettevõtetele, kes soovivad oma kapitaliallikaid hajutada.

Aitab ettevõtetel võlakirju tõhusamalt emiteerida

Letsinvest ja Axiology esitlesid hiljuti uuenduslikku tehnoloogilist partnerlust, mis võimaldab ettevõtetel vähendada tüüpilisi emissiooni- ja jaotamiskulusid enam kui 40%, pakkudes samal ajal investoritele võimalust võlakirju kiiremini ja mugavamalt osta.

“See projekt tähistab uut etappi Balti kapitaliturul – Meie uuenduslik projekt muudab võlakirjade emissiooni ettevõtetele lihtsamaks ja avab investoritele mugava ligipääsu. See uus strateegiline suund sillutab teed meie kogukonna kiirele ja kindlale kasvule, avades uusi võimalusi ja tagades tugeva tuleviku,” ütleb Letsinvesti juhatuse esimees Vytenis Kinduris.

“Koostöös partneritega pakume ettevõtetele tõhusat võimalust kapitaliturgudele sisenemiseks. Meil on suur ootus esimese emissiooni käivitamise ees,” sõnab Axiology direktor ja asutaja Marius Jurgilas.

Letsinvesti investoritel on nüüd uus võimalus: lisaks laenudele saab meie platvormi kaudu investeerida ka ettevõtete võlakirjadesse. Taristupartner Axiology, mis on spetsialiseerunud hajutatud pearaamatu tehnoloogial (ingl Distributed ledger technologyl DLT) põhineva väärtpaberitaristu optimeerimisele ja arendamisele, hoolitseb selle eest, et iga investeering oleks usaldusväärselt registreeritud ja hallatud ning platvormi investorite raha oleks kaitstud. Kogu Euroopas tegutsev Letsinvesti platvorm keskendub jätkuvalt atraktiivsete investeerimisvõimaluste leidmisele, analüüsimisele ja pakub oma investoritele ainult hoolikalt valitud ja eelnevalt põhjalikult analüüsitud projekte, tagades konservatiivse investeerimisstrateegia.

Esimene emissioon on mõeldud eriprojektile Balti riikides

Esimesed võlakirjad uues Letsinvesti ja Axiology infrastruktuuris emiteerib LHM grupp, mis arendab luksuskinnisvaraprojekte mägikuurortides ja on viimastel aastatel laiendanud oma tegevust Skandinaavia riikidesse. Investoritele makstakse 8,5 protsenti aastast intressi ning planeeritud on kvartaalne kupongimakse. Iga võlakiri on tagatud aktsiate pandiga. Investeerimisvõimalus on kättesaadav jae- ja institutsionaalsetele investoritele üle kogu Euroopa

Kontsern kasutab kaasatud vahendeid oma tegevuse laiendamiseks USA turul ja käibekapitaliks olemasolevate projektide jaoks. See on Balti riikide kapitaliturul ainulaadne projekt, kuna ettevõte keskendub kõrgeima kategooria prestiižsetele mägimajadele ning teda peetakse selliste projektide arendamise liidriks.

“LHM grupp on Skandinaavia turgudel tegutsenud üle 20 aasta ning viimased aastad on grupi jaoks olnud äärmiselt edukad – kasvav müük ja klientide positiivne tagasiside kinnitavad meie sihipärast pikaajalist tööd ja tugevaid positsioone mägikuurortide luksuskinnisvaraprojektide segmendis. Meid peetakse selle valdkonna üheks liidriks. Tänavu laiendasime oma tegevuse geograafiat USA-sse – praegu arendame seal oma esimest projekti. Kaasatud investeeringud võimaldavad meil veelgi kiiremini laieneda – kuna keskendume prestiižsetele kinnisvaraprojektidele, on meil selliste objektide järele äärmiselt suur nõudlus. Oleme valmis seda rahuldama ja edasi kasvama,” ütleb LHM Groupi tegevjuht Laurynas Mitkus.

See pole esimene kord, kui Letsinvest teeb koostööd LHM grupiga– platvormi investorite kogukond on edukalt rahastanud mitmeid LHM grupi arendatud kinnisvaraprojekte Norras.

LHM grupi võlakirjaemissioon on üks mitmest uuest investeerimisvõimalusest, mida pakub Letsinvest, konservatiivse riskiga ärifinantseerimise ja investeerimise platvorm, mis tegutseb kogu Euroopas.

Esimesena saavad uutest võimalustest teada Letsinvesti kogukonna liikmed.

Letsinvestist

Letsinvest on Euroopas tegutsev ärifinantseerimise ja investeerimisplatvorm. Siin saab igaüks investeerida kinnisvaraprojektidesse, mille on valinud välja erinevate Euroopa riikide eksperdid. Letsinvestis on kõik investeeringud tagatud esimese järjekoha kinnisvarahüpoteegiga, pakkudes mitmekesiseid investeerimisvõimalusi. Alates tegevuse algusest on investorid Letsinvesti platvormi kaudu investeerinud juba üle 91 miljoni euro ja teeninud üle 5 miljoni euro intresse. Keskmine aastane investeeringutasuvus oli 10,18%. Eelmisel aastal moodustasid peaaegu poole kõigist kaasatud investeeringutest juriidiliste isikute kaasatud vahendid.

Axiologyst

Axiology on Leedus asuv kapitalituru infrastruktuuri pakkuja, mis on spetsialiseerunud hajutatud pearaamatu tehnoloogial (ingl Distributed ledger technology, DLT) põhineva väärtpaberitaristu optimeerimisele ja arendamisele. Ettevõte keskendub fikseeritud tulumääraga instrumentidele, arendades hajutatud pearaamatu tehnoloogial (ingl DLT) põhinevaid kauplemis- ja arveldussüsteeme. Ettevõtte uuenduslikud lahendused ühendavad traditsioonilised ja tokeniseeritud finantstaristud, võimaldades seeläbi sujuvat integreerumist pidevalt muutuvase digitaalmajandusse.