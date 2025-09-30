Tagasi 30.09.25, 09:45 Drooniekspert hübriidrünnakutest: Venemaa käsilased leidsid tundliku soone Kuigi ei ole selge, kes on häirinud viimase nädala jooksul Taani õhuruumi ja lennujaamade tööd, võib käitumismustri põhjal öelda, et häiringutega on seotud Venemaa, rääkis droonitootja LendurAI ja õhuväe endine ülem Jaak Tarien.

Esmaspäeval olid Taani õhuruumis seatud piirangud.

Foto: Reuters/Scanpix

“See on ikkagi teadlik häirimine,” oli Tarien Äripäeva raadio hommikuprogrammis kindel. “Kes iganes seda teeb ‒ ütleme, et tõenäoliselt Venemaa käsilased ‒ on leidnud tundliku soone.”

Ta lisas, et Venemaa on droonihäiringuid ka enda nahal tundnud, kui Ukraina on pidanud droonirünnakute pärast lennujaamu sulgema. “Nüüd tundub, et on vastukäigud, et haavata meie majandust siin läänes ja jätta endast selline hirmujälg.”

Drooniekspert selgitas ka seda, miks Taani droone alla ei tulistanud ning miks võib arvata, et Venemaa on nende häiringute taga. Lisaks rääkis Tarien, milliseid droone LendurAI arendab ning kas ettevõte kasutab oma droonides Hiina kiipe.

Küsis Ken Rohelaan.