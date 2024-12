Tagasi 06.12.24, 06:00 Ärme süvenda ebaõiglust, defitsiit teeb seda niigi Kui toetusmeetme eesmärk on muuta korterelamud energiatõhusamaks, siis tuleb luua tingimused, et kõnealune meede ise ka tõhusalt selles suunas viiks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Riiklikud toetused tekitavad olemuslikult tülisid. Raha on alati vähe, kõigile ei jätku. Oleks ju tore küll, kui Eesti oleks piisavalt jõukas, et saaks toetada korteriühistuid võrdselt. Või veel parem, Äripäeva vaates, kui toetusi poleks üldse vaja. Et kõnealuse näite puhul saaksid inimesed korterelamutes vajadusel ise oma eluasemete nüüdisajastamiseks laenu võtta ja seda teenindada.