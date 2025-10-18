Tagasi 18.10.25, 15:00 Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?” Kvaliteetsema kauba ostmine ja luksuse tarbimine on edukale ettevõtjale teatud tänu nähtud vaeva ja riskide võtmise eest, räägib ettevõtja Viktor Siilats.

Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.

Foto: Marko Mumm

Kui ettevõtjat sellega ei motiveerita, siis miks ta üldse peaks midagi tegema, küsib ta retooriliselt Äripäeva raadio saates “Tippkohtumine”.