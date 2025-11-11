Raadiohommikus: Warren Buffetti hüvastijätt, Coop Pank, Storent ja Indexo

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis kommenteerime suure investeerimislegendi taandumist ning saame teada, kuidas sobivad pensionifondid tarbimislaenuäriga.
- Legendaarne Warren Buffett esinemas aktsionäridele tänavu mais Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul USAs Omahas.
- Foto: Reuters/Scanpix
Warren Buffett (95) teatas sel nädalal aktsionäridele, et jääb vaikseks, mis tähendab, et ta ei koosta enam Berkshire Hathaway kuulsaid aastaaruandeid ega räägi iga-aastasel aktsionäride koosolekul. Raadiohommikus kommenteerib ajastu lõppu Buffettiga isiklikult kohtunud investor Tarvo Vaarmets
.
Coop Panga
värskeid oktoobrikuu tulemusi kommenteerib otse-eetris ettevõtte juht Arko Kurtmann ja Storenti uut võlakirjapakkumist analüüsib investor Lev Dolgatsjov.
Lisaks uurime Läti finantsgrupi Indexo tegevjuhilt Henrik Karmo
lt äsja avaldatud DelfinGroupi ülevõtmistehingu tagamaid. Uurime, kuidas sobituvad pensionifondid ja uus pank kokku tuntud tarbimislaenupakkujaga ning millist väärtust see investoritele loob.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Raadiohommikut veavad Juhan Lang ja Stiine Reintam.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Äsja aasta ettevõtte tiitli saanud Tech Group
i juht ja kaasomanik Martin Sutrop
ütleb, et pika edu saladus on uudishimu ja süsteemne tegutsemine – “gaasilt jalga maha võtta ei plaani”. Saates lööb kaasa Anti Orav (Empowerment
Estonia).
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”.
Seekordne saade võtab vaatluse alla Eesti maksusüsteemi konkurentsivõime. Stuudios on advokaadibüroo Sorainen
partnerid ja vandeadvokaadid Kaido Künnapas
ja Paul Künnap
, kellega arutleme, kui atraktiivne on Eesti maksukeskkond võrreldes muu maailmaga ning kas see toetab investeeringute toomist Eestisse.
Saatejuht on Paavo Siimann.
12.00–13.00 “Äripäeva TOP”
. Saates on kõne all taristuehituse sektori olukord ja väljakutsed. Stuudios on taristuehitajate TOPi võitja KMG Infra
juht Indrek Pappel
ja taristuehituse liidu
tegevjuht Tarmo Trei. Juttu tuleb Rail Balticu valmimisest, teede rahastamisest, tööjõupuudusest, aga ka riigikontrolli hiljutisest kriitikast taristuprojektide eesmärkide ja rahastuse kohta. Saatekülalised rõhutavad, et taristuehitus vajab kindlust, mitte hirmu ja pidureid.
Saadet juhib Teeli Remmelg.
Artikkel jätkub pärast reklaami
13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”
. Otsesaates räägime ühest Eesti start-up-
sektori tugijalast, häkatonide sarjast Garage48
. Külas on Garage48st Mari Hanikat
ja Uve Poom
.
Saadet juhib Tarmo Virki.
15.00–16.00 “Tippkohtumine”.
Sarjas, kus räägime mõjukate ettevõtjatega nende karjäärist, äridest, otsuste tagamaadest, aga ka elust Eestis, on külas aktiivne investor Kristjan Piilmann
. Eesti ühe edukaima ettevõtja Priit Piilmanni poeg kuulub omanikeringi perefirmas P&E Capital
, Toosikannu
s, Padelstar
is, Viru Keemia Grup
is ja erakapitali ettevõttes EdgeCap Partners
.
Räägime viimastest arengutest eri ärisuundades, aga ka tema õppetundidest Ühendkuningriigis investeerimispankurina töötades. Ta jagab, milline on tema suhe rahaga, milliseid varalahkunud isa põhimõtteid ta äris järgib ja mis on praegu Eesti suurimad valukohad.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!