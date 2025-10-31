Piilmannid tegid aasta suurima kinnisvaratehingu. “Ju siis on diilid head”
Tõenäoliselt aasta suurim kinnisvaratehing Solarise keskuse müük tugevdab perekond Piilmanni positsiooni kohalikul kinnisvaraturul. Turuosalised näevad, et välisomanike lahkumine Eesti kinnisvarast pakub kohalikele jõukatele investoritele häid diile.
Järgnevatel aastatel edu saavutamiseks on Viru Keemia Grupis rakendatud range finantsdistsipliin, on koondatud, on kõrvalärisid maha müüdud, kontserni reorganiseeritud ja avatud esinduskontor Šveitsis.
Kas oled kunagi soovinud, et su garderoob oleks sama paindlik kui sinu päevaplaan? Et saaksid minna hommikul ärikohtumisele, lõunaks metsa jalutama ja õhtul restorani – ilma kordagi riideid vahetamata? Just sellist valikut pakub Haven Kakumäe sadamas asuv Nautical Store.