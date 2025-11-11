Võlgade eest pagenud restoraniäri vajus lõplikult pankrotti
Ringkonnakohus leidis kevadel, et Mack Bar-B-Que restoraniäri viis oma tegevuse ühest firmast teise ja jättis võlad vanasse ettevõttesse maha. Nüüd varises pankrotti ka uus kest ning omanikud pakkisid äri kokku.
Ehkki ehitussektorit kirjeldatakse sageli kui majanduse vereringet, mille kaudu liiguvad nii investeeringud, tööjõud kui ka areng, siis välismõju survestab kõike üha enam. Viimased aastad on toonud küll teatud stabiilsuse, ent maailmas valitsevad pinged ja ja logistikariskid – näiteks pidevalt muutuv olukord Hormuusi väinas – mõjutavad ka Eesti ehitusturgu. Kuidas ja kui palju aga päriselt?