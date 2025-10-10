Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”

Inflatsioon, maksutõusud ja jahe kevad andsid Michelini tunnustusega Lahepere Villa restoranile tänavu nii suure löögi, et söögikoht paneb uksed kinni. Restorani perenaise Helen Vihtoli sõnul on väikeettevõtjal praegu ebanormaalselt raske toimetada.
The Michelin Guide valis Tallinna vanalinnas asuva hotelli The Burman käesoleva aasta parimaks uueks hotelliks maailmas. The Burman märgiti ainsana Põhja- ja Baltimaades kahe Michelini võtme vääriliseks.
Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.