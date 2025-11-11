11.11.25, 16:03 USA partnerid väänavad Eesti ettevõtjate käsi: makske Trumpi tollid kinni Tingimused, mida Ameerika partnerid eestlastele peale suruvad, teeks seal äri ajamise mõttetuks. Eksportijate sõnul tuleb just nüüd näidata selgroogu. Loe AI kokkuvõtet

Kännupuure müüv Dipperfox tegi veel mullu veerandi käibest USAs. Tänavu on pilt oluliselt erinev, ütleb ettevõtte ekspordijuht Vallo Visnapuu.

USA ülemkohus võib veel enne aasta lõppu otsustada, et Donald Trumpi välja kuulutatud tollid on seadusevastased. Kuid nii, nagu on stalinlikult lubanud Trumpi administratsioon, et küll siis leitakse uued seadused ja paragrahvid, usuvad ka Eesti ettevõtjad, et olukorra ümberpööramist pole mõtet oodata.

„Ega me pole aru saanud, mis selle [kaubandussõja] eesmärk on,“ ütleb puittooteid USAsse eksportiva Natural ASi tegevjuht Ott Sarv, „aga puidukaubandusbilanss on neil selline, et nad peavad importima.“

Seega pole olnud küsimus, kas äri jätkub, vaid mis tingimustel. „Klient on suur ostja ja kasutab jõupositsiooni,“ selgitab Sarv. „Ta ütleb, et nüüd pandi tollid, kuidas me selle lahendame. Me küsime aga: „Mis „me“? Teile pandi tollid“.“

Teie president, teie mure