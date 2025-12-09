USA kaitse-eelarve piirab Trumpi välispoliitikat ja annab Eestile raha

Kümne päeva pärast algab Euroopa ülemkogu, kus riikide valitsusjuhid peavad ära otsustama, kuidas võtta Venemaa külmutatud varad Ukraina hüvanguks kasutusele, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Jaapani uus peaminister Sanae Takaichi hoiatas hiljuti, et kui Hiina ründaks Taiwani, oleks see ka Jaapani jaoks eksistentsiaalne oht. Samal ajal ei saa Jaapan oma liitlase USA toetuses enam täiesti kindel olla, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Üle 18 aasta muutumatuna püsinud Tallinki Club One’i lojaalsusprogramm läbis põhjaliku uuenduskuuri. Uued sammud ja värsked ideed tulenesid nii klientide ootustest kui ka ettevõtte soovist pakkuda lojaalsetele klientidele paremaid ja õiglasemaid hüvesid.