Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 3.99 €
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 5000,07%6 851,02
  • DOW 30−0,17%47 657,58
  • Nasdaq 0,16%23 584,58
  • FTSE 100−0,03%9 642,01
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,75
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 5000,07%6 851,02
  • DOW 30−0,17%47 657,58
  • Nasdaq 0,16%23 584,58
  • FTSE 100−0,03%9 642,01
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,75
  • 09.12.25, 18:38

USA kaitse-eelarve piirab Trumpi välispoliitikat ja annab Eestile raha

Kolmapäeval USA Kongressis hääletusele minev kaitse-eelarve sisaldab poliitilisi kitsendusi Valgele Majale ja annab Balti riikidele ligemale 150 miljonit eurot.
USA finatsabiga osteti ameeriklastelt ka mitmikraketiheitjad HIMARS.
  • USA finatsabiga osteti ameeriklastelt ka mitmikraketiheitjad HIMARS.
  • Foto: Liis Treimann
USA Kongressi alamkojas ehk esindajatekojas läheb sel nädalal lõpphääletusele ligi triljoni dollari (ligi 859 miljardi euro) suurune kaitse-eelarve, mida tuntakse ka lühendi NDAA järgi.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

  • PRO
Uudised
  • 08.12.25, 14:11
Trumpi arvates tahab Putin rahu, Zelenskõi mitte
USA president leiab üha enam, et sisuliselt on rahu saavutamise ainus takistus Ukraina riigipea ise.
Saated
  • 08.12.25, 10:56
Euroopa peab lähipäevil leidma võimaluse Venemaa külmutatud 250 miljardi dollari kasutamiseks
Kümne päeva pärast algab Euroopa ülemkogu, kus riikide valitsusjuhid peavad ära otsustama, kuidas võtta Venemaa külmutatud varad Ukraina hüvanguks kasutusele, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Saated
  • 09.12.25, 11:22
Hiina agressiivsus ja Trumpi passiivsus sunnivad Jaapanit relvastuma
Jaapani uus peaminister Sanae Takaichi hoiatas hiljuti, et kui Hiina ründaks Taiwani, oleks see ka Jaapani jaoks eksistentsiaalne oht. Samal ajal ei saa Jaapan oma liitlase USA toetuses enam täiesti kindel olla, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
  • ST
Sisuturundus
  • 05.12.25, 10:03
Club One viib Tallinki lojaalsusprogrammi senisest personaalsemale ja nutikamale tasemele
Üle 18 aasta muutumatuna püsinud Tallinki Club One’i lojaalsusprogramm läbis põhjaliku uuenduskuuri. Uued sammud ja värsked ideed tulenesid nii klientide ootustest kui ka ettevõtte soovist pakkuda lojaalsetele klientidele paremaid ja õiglasemaid hüvesid.

Hetkel kuum

Endine Ukraina suursaadik Kaimo Kuusk (vasakul) koos Huum OÜ omaniku Siim Nellisega Huumi Ukraina tehases.
Börsiuudised
  • 08.12.25, 06:00
Saunaäri suits ja peeglid: investoritele lubatud Huum OÜ müüki pole endiselt toimunud
Siim Nellis: ma ei saa neid asju kommenteerida
Jüri Mõis toob näite nädalavahetuse Postimehest, kus Peeter Raudsepp oli nädala persoonina esitatud suure loo ja fotoga ning moekunstik Kristina Viirpalu väikesega. Tegelikult peaks olema vastupidi.
Saated
  • 08.12.25, 14:43
Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
Euroopa Liit on maailma võimsaim majanduskeskkond, loovus tuleb Euroopast
Tallinn ja Helsingi vaatavad investeeringute ja prognooside järgi tulevikku erinevalt. Fotol Tallinki laevad Tallinna Sadamas tänavu augustis.
Börsiuudised
  • 07.12.25, 17:15
Soome väljaanne: Tallinna sadam ja Helsingi sadam elavad eri reaalsustes
USA president Donald Trump väidab, et Ukraina riigipea pole end isegi rahuplaaniga kurssi viinud.
  • PRO
Uudised
  • 08.12.25, 14:11
Trumpi arvates tahab Putin rahu, Zelenskõi mitte
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kohtub kolmapäeval Hollandi investoritega.
Uudised
  • 08.12.25, 15:52
Rahahädas E-Piima Hollandi investorid tulevad ministriga plaani pidama
Turg ootab USA Föderaalreservilt sel nädalal suure tõenäosusega 0,25 protsendipunktist intresside langetust.
Börsiuudised
  • 08.12.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Endine pankrotihaldur ütles, et avavanglas olles saab ta praegu tööl käia Tabasalus asuvas lihatööstuses, kus tema tööülesanneteks on lihatoodete käitlemine ja laotoodete pakendamine.
Uudised
  • 08.12.25, 17:00
Veli Kraavi tahab vanglast välja: edaspidi pole mul kavatsust kuritegu toime panna
Taastuvenergia projektide arendusgrupi Sun Investment Group (SIG) tegevjuht Deividas Varabauskas.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.12.25, 13:06
Sun Investment Group alustab kuni 3 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooni jaotamist rahastamaks päikeseelektrijaama ehitust Poolas
Jaap Ora, Eesti suursaadik Kasahstanis, kes lahkub ametist 1. jaanuaril.
Karis kärpis Kasahstanis peetud kõnest välja Vene-kriitilised lõigud, suursaadik sai ametist priiks
Kohe näha, et vanad sõbrad. Michal ja Reinsalu on koos riigikogu ja valitsuse pinke nühkinud peaminister Ansipi aegadest saadik enam kui tosin aastat tagasi.
  • PRO
Makromaania: kas Michali eelarve paneb Reinsalu makse tõstma?
USA finatsabiga osteti ameeriklastelt ka mitmikraketiheitjad HIMARS.
USA kaitse-eelarve piirab Trumpi välispoliitikat ja annab Eestile raha
Jaap Ora, Eesti suursaadik Kasahstanis, kes lahkub ametist 1. jaanuaril.
Karis kärpis Kasahstanis peetud kõnest välja Vene-kriitilised lõigud, suursaadik sai ametist priiks
Google’i andmekeskus tegutseb Soomes Haminas üle kümne aasta, nüüd käivad selle miljardi euroni ulatuvad laiendustööd.
Soomlased kahtlustavad Eesti firmade punti ukrainlaste ärakasutamises
Äntu Mõisa omanik ja juht Lauri Bobrovski loodab uuel aastal hakata uut kanalat ehitama.
Parima mahetootja tiitel rändas Äntu Mõisa
Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul väljendavad euriboride liikumised suurenenud ebakindlust.
Euribor rühib salamisi ülesmäge
Kui tavaliselt on riigikogu aasta viimasel istungil külas käinud jõuluvana, siis tänavu otsustati selline traditsioon ära jätta.
Preemiad riigiametites: kaks asutust jagavad kõigile, teised loevad iga senti
Bolti president Jevgeni Kabanov räägib firma koostöölepingust, millega hakatakse isejuhtivaid autosid arendama.
Raadiohommikus: Ülemiste City ainulaadne radar ja Bolti suur diil
“Tippkohtumises” suurettevõtja Jüri Käo
Taastuvenergia projektide arendusgrupi Sun Investment Group (SIG) tegevjuht Deividas Varabauskas.
  • ST
Sun Investment Group alustab kuni 3 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooni jaotamist rahastamaks päikeseelektrijaama ehitust Poolas
Nüüd ulatub Ain Hanschmidti positsioon Tallink Grupis 3,6 miljoni aktsiani.
Hanschmidt ostis 55 000 euro eest Tallinki aktsiaid
Coop Pank teatas eelmisel nädalal, et plaanib küsida aktsionäridelt nõusoleku aktsiate tagasi ostmiseks.
Aktsiate tagasiostu efekt võib sulada nagu esimene lumi
Baltic Horizoni ärikinnisvarafondi juht Tarmo Karotam on varem öelnud, et kui võlakirjadega raha kaasamine ebaõnnestub, tuleb siiski mõni hoone fondi portfellist ära müüa.
Baltic Horizoni juht: turg kinnisvara müüki ei soosi, investorid on meie viimane võimalus
Fondi kasvanud vaba rahavoog võimaldab juhtkonnal eelduslikult teha aktsionäridele ettepanek maksta rekordiline dividend 2026. aasta kevadel.
Eften Real Estate Fund kasvatas osaku puhasväärtust
Nvidia maksab Hiinasse saadetud müügitulust USA-le 25%.
Trump kiitis heaks Nvidia H200 kiipide müügi Hiinale
Endine Ukraina suursaadik Kaimo Kuusk (vasakul) koos Huum OÜ omaniku Siim Nellisega Huumi Ukraina tehases.
Saunaäri suits ja peeglid: investoritele lubatud Huum OÜ müüki pole endiselt toimunud
Siim Nellis: ma ei saa neid asju kommenteerida
Eesti Merenduse Innovatsioonikeskuse asutaja Argo Sildvee ütles, et pingutas viis aastat kogu hingest, et eestlased jõuaksid maailma laevanduses tippu, kuid mitu ettevõtjat süüdistavad teda nüüd omakasupüüdlikes ambitsioonides ja sahkerdamises.
Eestisse miljoneid toonud algatus seilas karile. “Hoidke teda rahaasjadest eemal”
Tuntud investor Kristi Saare rääkis, et lause “noor inimene võiks investeerida indeksifondi” võib mõjuisikute projekti juhendi järgi muutuda problemaatiliseks. Tema sõnul on tegu väitega, mis on kirjas sadades investeerimisraamatutes, kuid uus dokument tõlgendab seda kui potentsiaalset nõuandmist.
“Surmahoop rahatarkusele”. Järelevalve mõjuisikute projekt saab tuntud investoritelt turmtuld
Raul Jeets tahab asju teha nii, nagu tema tahab. Kui fotograaf suunas Jeetsi põõsaste taustale pilti tegema, siis Jeets keeldus. Jeetsi hästi tundev rallisõitja Ott Tänak viitas, et metsaomanikust Jeetsi lihtsalt ümber ei veena. “Kui see põõsas oli tema jaoks võsa, siis oli see võsa.”
Edukas piimatootja tahab aina laieneda. Gross kadestab tema julgust, Tänak sihikindlust
Aasta käsitööettevõtja Maret Lehis.
Tunnustatud ettevõtja ajab meisterlikku äri tuhandete Eesti klientidega. “See pole nõrkadele!”
Shishi asutajad Taivo Piller ja Mart Haber ütlesid, et hoolimata kasumi suurest kukkumisest, on nad siiski kasumis. Paljud maailmakriiside ning temu-laadsete pealetungiga pankrotti läinud ettevõtted ei saa nii rõõmustada.
Konkurendid kukuvad pankrotti: Shishi sisustusäri püsib ikkagi kasumis
Ivar Valdmaa, üks puitmajatootja Harmet omanikke, ütles, et on Swedbanki maja ostnud firmas pigem passiivne osanik.
Swedbanki hoone uus omanik: tehing oli kõikidele soodne
Swedbank töötas aadressil Liivalaia 8/12 kokku 30 aastat, nüüd koliti samal tänaval 750 meetrit südalinna poole Arteri kvartalisse.
Swedbank müüs vana hoone imeodavalt. “Osteti betooni kilohinnaga”
Täiendatud

Podcastid

Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
Kuum tool
Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
00:00
Tööstusjuhid avavad uue aasta plaane. "Peame julgelt eksporditurgudele murdma"
Tööstusuudised eetris
Tööstusjuhid avavad uue aasta plaane. "Peame julgelt eksporditurgudele murdma"
00:00
7 aastat ja üle 3500 töömehe: Arteri kvartal tõi Merko projektijuhile aasta ehitaja tiitli
Hommikuprogramm
7 aastat ja üle 3500 töömehe: Arteri kvartal tõi Merko projektijuhile aasta ehitaja tiitli
Kes kindlustab koha finaalis? Vastamisi lähevad mälumängu medalistid ja malevlased
Mälupäev
Kes kindlustab koha finaalis? Vastamisi lähevad mälumängu medalistid ja malevlased
Efteni juht tegi ülevaate kõige riskantsematest võlakirjadest. "Võlakirjainvestor peabki ainult riskidele keskenduma"
Hommikuprogramm
Efteni juht tegi ülevaate kõige riskantsematest võlakirjadest. "Võlakirjainvestor peabki ainult riskidele keskenduma"
“Raha vedeleb maas!” Ajakirjanikud: Eesti satub piinlikku klubisse
Äripäev eetris
“Raha vedeleb maas!” Ajakirjanikud: Eesti satub piinlikku klubisse
09.12.-10.12.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
12.12.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
16.12.2025 Praktiline hankejuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Praktiline hankejuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.01.2026 Tulemuslikud arenguvestlused
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslikud arenguvestlused
8 akadeemilist tundi
13.01.2026, 10.02.2026, 10.03.2026, 07.04.2026, 05.05.2026, 02.06.2026 Juhtimiskompass
Äripäeva Akadeemia
JUHTIMISKOMPASS
48 akadeemilist tundi
21.01.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
22.01.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
22.01.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
IT Koolitus
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
23.01.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
26.01.-30.01.2026 MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
IT Koolitus
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
40 akadeemilist tundi
27.01.2026 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.01.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Saated
  • 08.12.25, 14:43
Jüri Mõis: Peeter Raudsepp on väike inimene väikesel ametikohal
Euroopa Liit on maailma võimsaim majanduskeskkond, loovus tuleb Euroopast
2
Börsiuudised
  • 08.12.25, 06:00
Saunaäri suits ja peeglid: investoritele lubatud Huum OÜ müüki pole endiselt toimunud
Siim Nellis: ma ei saa neid asju kommenteerida
3
Börsiuudised
  • 07.12.25, 17:15
Soome väljaanne: Tallinna sadam ja Helsingi sadam elavad eri reaalsustes
4
Uudised
  • 08.12.25, 15:52
Rahahädas E-Piima Hollandi investorid tulevad ministriga plaani pidama
5
Uudised
  • 06.12.25, 13:24
Gross: kui detailplaneeringu menetlus käib kiiresti, võib ka uus pood tulla ruttu
6
Uudised
  • 08.12.25, 18:22
Krüptomiljonär seljatas kohtus rahapesu andmebüroo

Viimased uudised

Uudised
  • 09.12.25, 19:29
Parima mahetootja tiitel rändas Äntu Mõisa
Uudised
  • 09.12.25, 18:38
USA kaitse-eelarve piirab Trumpi välispoliitikat ja annab Eestile raha
Arvamused
  • 09.12.25, 18:30
Ott Salmar: üha vähem tuleb IT-sektoris ette olukordi, kus ei teata Eestit
Uudised
  • 09.12.25, 18:14
Rein Veidemann kutsuti ERRi nõukogu esimehe kohalt tagasi
Saated
  • 09.12.25, 17:39
Kamp eestlasi käis aastaid Austria suusamägedel raha teenimas. "Ma oleks võinud seda tasuta ka teha"
Uudised
  • 09.12.25, 17:25
Raadiohommikus: Ülemiste City ainulaadne radar ja Bolti suur diil
“Tippkohtumises” suurettevõtja Jüri Käo
  • PRO
Analüüsid
  • 09.12.25, 17:15
Makromaania: kas Michali eelarve paneb Reinsalu makse tõstma?
Börsiuudised
  • 09.12.25, 16:46
Kõik Balti börsid taandusid, kuid USA aktsiad lõpetasid eilse järsu languse
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025