USA kaitse-eelarve piirab Trumpi välispoliitikat ja annab Eestile raha

Jaapani uus peaminister Sanae Takaichi hoiatas hiljuti, et kui Hiina ründaks Taiwani, oleks see ka Jaapani jaoks eksistentsiaalne oht. Samal ajal ei saa Jaapan oma liitlase USA toetuses enam täiesti kindel olla, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.