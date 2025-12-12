Ehitussektoris käib madalate hindadega kõva rebimine. Tulemusi lörtsib mitu teravat probleemi

Töönappuse taustal on peatöövõtjad leppinud väiksemate kasumimarginaalidega ja võtnud väikeste puhvritega aina suuremaid riske, mille tagajärgi on juba näha, hoiatas ehitusfirma Ehitus5ECO juhatuse esimees Margo Padar.
Turul on positiivsust rohkem kui aasta tagasi – valgus hakkab paistma. Tundub, et eratellija on tagasi, aktiivne ja tahab ehitada, kommenteeris ehitusturu seisu Mitt & Perlebachi kaasomanik Kristjan Mitt.
Arteri kvartalist on saanud Tallinna uus maamärk, mis kõrgub üle linna. Hoone peatöövõtja Merko projektijuht Ahti Suppi töötas projekti kallal juba 2018. aastast ning just tema juhtimisel sõlmiti aastate jooksul lepingud enam kui 400 alltöövõtjaga.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.