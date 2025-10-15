Tagasi 15.10.25, 10:33 Maineka ehitusettevõtte juht hoiatab: peatöövõtjad riskivad praegu liiga suurelt Töönappuse taustal on peatöövõtjad leppinud väiksemate kasumimarginaalidega ja võtnud väikeste puhvritega aina suuremaid riske, mille tagajärgi on juba näha, hoiatas ehitusfirma Ehitus5ECO juhatuse esimees Margo Padar.

Ehitus5ECO üks omanik ja juhatuse liige Margo Padar peab osade konkurentide tegevust liiga riskantseks.

Foto: Raul Mee

“Kui riskidest midagi realiseerub ja kui ei ole puhvrit, võib tekkida olukord, et ei saagi jätkata. Sellega me kahtlemata külvame häda ja õnnetust ka edasi, külvatakse inimeste ja alltöövõtjateni. Kui sul raha ei ole, siis sa maksta ei saa ja lõpuks jääb ka riigil mingi maks saamata,” kirjeldas Padar musta stsenaariumit.