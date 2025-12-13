Euroopa Liit külmutab Vene varad määramata ajaks

Kümne päeva pärast algab Euroopa ülemkogu, kus riikide valitsusjuhid peavad ära otsustama, kuidas võtta Venemaa külmutatud varad Ukraina hüvanguks kasutusele, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Pärast Ukraina nn rahuplaani avaldamist, mida on küll muudetud, kuid mille sisu ei ole avalik, tundub, et enam-vähem on kõikides asjades juba kokku lepitud, rääkis geopoliitika asjatundja Raivo Vare saates “Globaalne pilk”.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.