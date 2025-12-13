Euroopa Liit külmutab Vene varad määramata ajaks

Vare ja Saks Ukraina püsimisest

Pärast Ukraina nn rahuplaani avaldamist, mida on küll muudetud, kuid mille sisu ei ole avalik, tundub, et enam-vähem on kõikides asjades juba kokku lepitud, rääkis geopoliitika asjatundja Raivo Vare saates “Globaalne pilk”.