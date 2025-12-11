Raivo Vare Ukraina rahuplaanist: tundub, et pea kõiges on juba kokku lepitud
Pärast Ukraina nn rahuplaani avaldamist, mida on küll muudetud, kuid mille sisu ei ole avalik, tundub, et enam-vähem on kõikides asjades juba kokku lepitud, rääkis geopoliitika asjatundja Raivo Vare saates “Globaalne pilk”.
Kümne päeva pärast algab Euroopa ülemkogu, kus riikide valitsusjuhid peavad ära otsustama, kuidas võtta Venemaa külmutatud varad Ukraina hüvanguks kasutusele, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
“Kõige rumalamad otsused tehakse paanikas olles,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kelle sõnul muutis Lähis-Ida geopoliitiline pinge Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaraturul ostjad küll ettevaatlikumaks, kuid kardetud hinnalangust endaga ei toonud. Pigem on näidanud viimased kuud seda, millistele projektidele ja piirkondadele jagub nõudlust ka siis, kui ajad pole kõige stabiilsemad.