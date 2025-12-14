EL karmistab võitlust Hiina ohtlike mänguasjade ja kosmeetika vastu
Euroopa Liit plaanib karmistada järelevalvet ohtlike Hiinast saabuvate kaupade üle. Sihikule võetakse tooted, mida müüakse veebiplatvormidel nagu Shein, Temu ja Alibaba. Peagi kehtestakse igale saadetisele 3eurone maks.
Kuivõrd Hiina toetab oma tootmist ja kaubandust palju mastaapsemalt kui Euroopa, siis loomulikult on tegu ebaõiglase konkurentsiga, tõdeb Ülemiste kaubanduskeskuse direktor Guido Pärnits, aga üks aspekt häirib teda igasuguse e-kaubanduse juures veel rohkem.