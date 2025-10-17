Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 500−0,02%6 627,63
  • DOW 300,22%46 054,05
  • Nasdaq −0,28%22 498,58
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,82
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 500−0,02%6 627,63
  • DOW 300,22%46 054,05
  • Nasdaq −0,28%22 498,58
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,82
  • 17.10.25, 18:15

Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents

Kuivõrd Hiina toetab oma tootmist ja kaubandust palju mastaapsemalt kui Euroopa, siis loomulikult on tegu ebaõiglase konkurentsiga, tõdeb Ülemiste kaubanduskeskuse direktor Guido Pärnits, aga üks aspekt häirib teda igasuguse e-kaubanduse juures veel rohkem.
Temu äpp telefonis.
  • Temu äpp telefonis.
  • Foto: photothek.de/Scanpix
“E-kaubanduse kõige ebaõiglasem moment on tohutu keskkonnaprobleem, mis sellise kaubanduse liigiga kaasneb – kõik need kümnekordsed üledimensioneeritud pakendid ja tagastamisega seotud kulud, transpordist rääkimata,” ütles Guido Pärnits raadiosaates “Äripäeva arvamusliider”.
“Just see tundub ebaõiglane, et nendele kaupmeestele, kes on n-ö letil, on igasuguseid regulatsioone kehtestatud. Küll nad peavad pakendeid tagasi võtma, küll rõivaid tagasi ostma. See suund on õige. Aga e-kaubanduse peale ei hakka hammas kuskil – ei maksupoliitiliselt ega keskkonnasäästlikkuse mõttes,” jätkas ta.
Pärnits nentis saates, et nii massiline Temust ostmine ei pruukinud olla tervele mõistusele etteaimatav, kuid praegune olukord vajab parandamist. Euroopa Liit ongi selleks samme astumas – tuleva aasta novembrist kehtestatakse 2eurone käitlustasu ning ühtlasi plaanitakse kaotada 150eurone tollimaksuvaba piirmäär.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Iga samm, mis muudab selle (Hiinast e-ostlemise – toim) tülikamaks või kallimaks, on kogu kaubanduse tööstusharule kasulik, rääkimata riigi enda maksebilansist,” arutles Pärnits. “Minu poolest pangu sinna päris kõvasti otsa. Igal asjal on oma hind.”
Saate teises pooles uurime Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Mart Saarma käest, mis soodustab ja mis pidurdab Eesti ettevõtete uuendusmeelsust ning uue tehnoloogia kasutuselevõttu. Ajendi niimoodi küsida annab asjaolu, et tänavune Nobeli majanduspreemia läks jagamisele USA teadlase Joel Mokyri, prantslase Philippe Aghioni ja ameeriklane Peter Howitti vahel, kes käsitlevad oma töödes innovatsiooni mõju pikaajalisele majanduskasvule.
ERSO peadirigendi ja kunstilise juhi Olari Eltsiga võtame jutuks tema kuu aja taguse dramaatilise avalduse, milles Elts väljendas, et orkestrantide palgatase on kriitiliselt madal ning samamoodi jätkamine keeruline. Kuuleme tema käest, kas olukord on pärast niisugust appikarjet paranenud.
Saate tegid Janno Riispapp, Neeme Korv, Lauri Leet, Eget Velleste ja Karl-Eduard Salumäe.
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Hiina kräpp matab, aga äkki siiski ka korrastab
  • 16.10.25, 06:00
Hiina kräpp matab, aga äkki siiski ka korrastab
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
  • 14.10.25, 06:00
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
“Eesti majanduse puhul räägitakse samuti klaaslaest, mis pärsib majanduskasvu ning millest läbi murdmiseks on tarvis suurendada majanduse teadmusmahukust,” märgib Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.
  • 13.10.25, 17:58
Urmas Varblane: nobelistide töö hoiatab ka Eestit klaaslae eest
Tänavuse Nobeli majanduspreemia suurus on ligikaudu 1 miljon eurot.
  • 13.10.25, 13:27
Nobeli majanduspreemia läks kolme laureaadi vahel jagamisele
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • ST
  • 17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies

Hetkel kuum

Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Alexela teatas, et muudab oma kliendiprogrammi ja hakkab peagi kuvama kütuse hinda teisiti.
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
1Partner Kinnisvaragrupi partner ja juhatuse liige Martin Vahter.
1Partneri kontserni käive kahanes mullu kolmandiku võrra. “Turg vajab uut stabiilsust”
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Kunagine suurtööstuste Kalevi ja Tere omanik Oliver Kruuda figureerib juba aastaid peamiselt kohtu-uudistes.
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. “Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada,” räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Puidu- ja paberitööstus on osa neist sektoritest, millele uue plaaniga saaks lubada tööle kutsuda oluliselt madalama palgaga töötajaid kolmandatest riikidest.
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Tööandjad: sobib regionaalsete palkadega rohkem
Järgmisest nädalast hakkab tulemuste hooaeg pihta.
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
USA aktsiaturult on hakanud tulema ärevaks tegevaid signaale.
“Sein on punane.” Joovastus USA turgudel võib lõppeda järsult
Ajakirjanik üllatas kolleege varaklassiga
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • ST
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Telia kolmanda kvartali tulemusi on oodata 23. oktoobril. Äriplaan 2026 konverentsil käis esinemas Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali
Tallinna börs taandus reedel 0,55%.
Balti börsid taandusid, kuid USA pangad pöördusid tõusule
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.
Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse
Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.
Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Hommikuprogramm
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
00:00
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
00:00
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
2
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
3
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
4
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
5
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
6
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma

Viimased uudised

Saated
  • 17.10.25, 18:15
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Uudised
  • 17.10.25, 17:27
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
Börsiuudised
  • 17.10.25, 16:46
Balti börsid taandusid, kuid USA pangad pöördusid tõusule
Majandustulemused
  • 17.10.25, 15:55
1Partneri kontserni käive kahanes mullu kolmandiku võrra. “Turg vajab uut stabiilsust”
Investor Toomas
  • 17.10.25, 15:49
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
Uudised
  • 17.10.25, 15:30
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Juhtkiri
  • 17.10.25, 15:20
Omavalitsusjuhid on ohtliku nimbismi ravimise tohtrid
Börsiuudised
  • 17.10.25, 15:09
Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025