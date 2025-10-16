Hiina kräpp matab, aga äkki siiski ka korrastab

Äripäev kirjutas Hiinast saabuvatest väikepakkidest, mis kipuvad Euroopa tollisüsteeme enda alla matma. Jutt käib rahvavabariigi kaubandushiiglaste platvormidelt, nagu Temu, Alibaba ja Shein, tellitud kaubast. Rõhutame nendega seoses kõigepealt kahte aspekti.
Hiina kaubandushiiglaste väikepakkide tsunami on pannud Euroopa ametnikke korralikult pead kratsima, mida teha, et liikmesriikide pakimajandus ei oleks ülekoormatud ning kaugelt ostetud tooted vastaksid meie nõuetele.
