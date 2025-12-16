Madis Toomsalu läheb Hüpoteeklaenu nõukogu juhtima

Madis Toomsalult juulikuus ameti üle võttev Mihkel Torim oli tööpakkumisest üllatunud, kuid tõdes, et mõtles ennast ka ise välja pakkuda. Torim on tehnoloogiahuviline ja on LHV asutaja Rain Lõhmusega vestelnud tehisintellektist ja sellest, kuidas selle võimalusi ära kasutada.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.