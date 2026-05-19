Turunduslahenduste võrdlus: kuidas täna meediakanaleid valitakse

Saates räägivad JCDecaux turundusjuht Katri Horma ja Sky Media müügidirektor Heiki Abel sellest ja mitmetest teistest müütidest, mis traditsioonilisi meediakanaleid puudutavad.
Selgitatakse, millest kujuneb täna meediapinna väärtus ning kas konkurents käib eelkõige hinnasurve, loovlahenduste või andmete pärast. Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas välimeediat mõõdetakse ja miks võivad hinnad turundajatele oodatust palju odavamad olla. Heiki Abel
kirjeldab, miks ja milliseid reklaame raadioeetrisse ei lubata.
Eksperdi kommentaari annab Mediabroker
i agentuuri juht Kadri Konstantinov
, kes selgitab, miks peetakse sotsiaalmeedia reklaami sageli ekslikult odavamaks ja tõhusamaks kui traditsioonilisi meediakanaleid. Lisaks räägib ta, miks ainult allahindluste kommunikeerimine võib ettevõtte lõpuks hinnalõksu viia.
Saadet “Eetris on turundusuudised” juhib Keit Alev.