Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,25%317,18
  • OMX Riga0,87%964,43
  • OMX Tallinn−0,04%2 198,87
  • OMX Vilnius0,38%1 504,1
  • S&P 5000,00%7 764,64
  • DOW 30−0,36%51 863,69
  • Nasdaq 0,45%27 244,28
  • FTSE 100−0,29%10 708,33
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,44
  • OMX Baltic−0,25%317,18
  • OMX Riga0,87%964,43
  • OMX Tallinn−0,04%2 198,87
  • OMX Vilnius0,38%1 504,1
  • S&P 5000,00%7 764,64
  • DOW 30−0,36%51 863,69
  • Nasdaq 0,45%27 244,28
  • FTSE 100−0,29%10 708,33
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,44

Eduka aasta teinud põllumees näeb ohupilvi. “Pidu lõpmatuseni kesta ei saa”

Lõppev aasta on põllumehe jaoks olnud väga edukas, kuid silmapiiril terendavad ohupilved, tõdes põllumajandustootjate TOPis kõrgele kohale platseerunud Vao Agro tegevjuht Kalle Margus.
Kalle Margus kinnitab: vaatamata sellele, et suur hulk saaki jäi põllule, oli aasta väga hea.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 03.03.25, 06:00
Väike-Maarja vallas asuvatel farmidel oli kasumlik aasta
Lisatud töötajate arv ja keskmine palk
Estonian Celli Austria omanikule kuuluva kahe Väike-Maarja vallas asuva farmi äritulemused paranesid eelmisel aastal.
Uudised
  • 13.12.23, 06:02
Maakonna edukaim põllumees: nii head aastat enam ei kordu
Maakonna 22 põllumajandusfirma võrdlus
Selliseid aastaid nagu oli 2022 enam põllumajanduses ei kordu, turud on kohanenud maailmas toimuvaga, ning neid on väga raske “ehmatada”, ütles Lääne-Virumaa edukaima põllumajandusettevõtte juht Kalle Margus.
Uudised
  • 14.02.23, 17:09
Kiiresti kasvav ettevõte ennustab rekordaastat
Firma kuulub Estonian Celli omanikule
Tänavu kiiresti kasvavate ettevõtete ehk Gaselli TOPi jõudmisega sai piima­karjakasvatusega tegelev Diner kahe­kordseks gaselliks. Ettevõte saavutab ka sel aastal rekordilise toodangu, kui just Euroopa piima hind järsult ei lange.
Uudised
  • 23.08.22, 09:32
Loomakasvatajad valmistuvad mustaks stsenaariumiks
Elektri hinna tohutu hüpe on pannud loomakasvatajad ja toidutootjad väga raskesse olukorda. Vao Agros ollakse valmis mustaks stsenaariumiks ehk soetatud on võimas diiselgeneraator, mis suudab ära toita kogu farmikompleksi.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.09.26, 11:50
Väikesest koduturust maailma: kuidas muuta ekspordisoov praktiliseks kasvuks
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.

Hetkel kuum

Everausi investorid said kinnisvaraarendajalt kirja, mis tekitas rohkem muret kui rõõmu. Pildil on vasakul Everausi juht Janar Muttik ja tema kõrval võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Börsiuudised
  • 21.09.26, 12:19
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
Arendajad panevad aina rohkem arendusi ehitusse, kuigi laojääk on liiga suur ja euribori tõus peletab taas ostjaid, rääkis Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.
  • PRO
Uudised
  • 21.09.26, 06:00
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
Kristjan Luha ostis Ballzyst mullu Sportlandi omanikud välja. Nüüd lahkus ka viimane väikeosanik ning kogu ettevõtte kuulub talle.
Uudised
  • 21.09.26, 16:51
Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule
“See äri tegeleb praegu ellujäämisega”
Ettevõtjatest vennad Arti Arakas (vasakul) ja Viljar Arakas.
Uudised
  • 21.09.26, 13:42
Arti Arakas võttis üle 2 miljoni dividendi
“Juust & Jubn omanikud leidsid, et nüüd on õige aeg teha kapteni vahetus,” ütles E-Piima tegevjuhi ametist lahkuv Anti Orav.
Uudised
  • 21.09.26, 19:32
Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja. “Minu töö sai tehtud”
Pikalt LHVd juhtinud Madis Toomsalu on tänavu suvest sidunud end Läti finantskontserniga Indexo. Nüüd pani ta ka oma naha mängu, ostes Läti börsifirma aktsiaid.
Börsiuudised
  • 21.09.26, 09:53
Madis Toomsalu ostis 400 000 euro eest Läti börsifirma aktsiaid
Urmas Sõõrumaa pani sel nädalal nurgakivi Talsinki kvartalisse kerkivale Sokose hotellile. Hotelliplaane on tal aga veel neljas Tallinna arenduses.
Uudised
  • 21.09.26, 06:30
Sõõrumaa kavandab hotelle veel nelja Tallinna arendusse
Ergonoomiline töökoht ei pea olema keeruline. Õigesti valitud ja seadistatud kontoritool, sobiv laud ja ekraan ning võimalus päeva jooksul liikuda loovad juba tugeva aluse mugavamaks tööpäevaks.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.09.26, 09:20
Tagasi kontorisse: kas sinu töökoht on piisavalt ergonoomiline?
Ameerika president Donald Trump kaitses sõda Iraani vastu ja nimetas Kuubat ebaõnnestunud riigiks
Trumpi sõnavõtt kergitas nafta hinna taas 100 dollarini
Järva-Jaani piimapulbri- ja võitehas müüdi teisel katsel, hind kerkis alghinnast kaks korda kõrgemaks.
E-Piima viimase tehase ostis emiraatide äripere
Nasdaqi liitindeks saavutas teisipäeval uue rekordi, tõustes 27 244 punkti tasemele.
Wall Street sulgus erisuunaliselt, Nasdaq saavutas uue rekordi
Ameerika president Donald Trump kaitses sõda Iraani vastu ja nimetas Kuubat ebaõnnestunud riigiks
Trumpi sõnavõtt kergitas nafta hinna taas 100 dollarini
USM Holdingsi asutaja Ališer Usmanov.
Kaks Vene oligarhi pääsevad ELi sanktsioonidest
Ettevõtja Oleg Gross ehitab järjest uusi poode ja loodab peagi jõuda sajanda kaupluse avamiseni.
Oleg Gross jõudis 90. kaupluseni. Sada saab täis kolme aasta pärast
Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimedega. Äripäeva vastu esitatud hagis nõuab ta artiklist arvukate lõikude ja visuaalide eemaldamist. Maakohtus nõustus Äripäevaga, et kohtumenetluse eesmärk on piirata ajakirjanduslikku tegevust ja karistada avalikus arutelus osalemise eest.
Kohus tuvastas Äripäeva vastu esitatud vaigistushagi
Varasema 2030. aasta asemel peaks trass valmis saama hiljemalt 2034. aastal. Fotol Eesti peaminister Kristen Michal.
Rail Baltic valmib varem lubatust hiljem
Üks töötaja ütles Äripäevale, et pärast artikli avaldamist on mõned töötajad hakanud palka saama.
Studioworksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon: meil on täielik laviin
Esmasel pakkumisel on ühe fondiosaku hind 1 euro. Edaspidi liigub selle hind käsikäes fondi puhasväärtusega, mis saadakse, kui kinnisvara ja teiste varade koguväärtusest võetakse maha fondi kohustused.
  • ST
Mida peaks investor teadma Lords LB fondiosakutest ja kuidas need toimivad?
GameStop on USA üks tuntumaid videomängude ja elektroonika jaemüüjaid, millel on tuhandeid kauplusi üle maailma.
GameStopi juht ostis 26 miljoni eest ettevõtte aktsiaid, viies aktsia tugevasse tõusu
AMD on kiirendanud tehisarutoodete turuletoomist ja liikunud üksikute kiipide müümisest terviklike süsteemide pakkumiseni. Fotol on näha septembris Kanadas toimunud tehisarukonverentsil AMD Ryzen AI Halot, mis on isiklik tehisintellektiga lauaarvuti.
Kiibitootja AMD astus triljonifirmade klubisse
Pro Kapital on arendanud elamukinnisvara muu hulgas näiteks Tallinnas Kristiines.
Pro Kapitali võlakirjad märgiti kahekordselt üle
Everausi investorid said kinnisvaraarendajalt kirja, mis tekitas rohkem muret kui rõõmu. Pildil on vasakul Everausi juht Janar Muttik ja tema kõrval võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
Kokkuleppe kohaselt ähvardaks ühinenud ettevõtet rahaline karistus, kui see ei too aastas kinolevisse vähemalt 30 filmi.
Ühinemiskokkuleppe lootus pani Paramounti ja Warneri aktsiad rallima
Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Eesti Arengu HLÜ eksjuht Maksim Sorokin (paremal) on hoidnud pikalt madalat profiili, kuni ta selle aasta suvel pildile jäi. Seni pärinesid viimased jäädvustused 2012. aastast.
Pankrotistunud HLÜ endine juht avas pärast nelja aastat suu. “Minul seda raha ei ole"
Kohtumaja fuajees lahvatas pikk sõnasõda
Ühtegi nime ma ei ütle, jäi kaitseminister Martin Herem kohe telefonikõne algul kidakeelseks.
Kaitseministeeriumi kantsleriks võib kerkida hinnatud strateeg
Kontorisse tagasi kutsumine on trend. Tööandjad otsivad nüüd piiri, kui palju kodukontorit lubada.
Tööandjad ohjeldavad kodukontorit. “Ega see päris töökoht ole, pigem lisa poolvaba päev”
Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele.
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
Täiendatud
Reisimüüjate äri on internetiäri, kus käib võistlus, kes kliendi enda juurde saab.
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Äripäev reastab Eesti rikkaimad inimesed, alates 2005. aastast leiab edetabelist 500 nime.
Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored
Eesti autokoolide liidu presidendi, Tapa Autokool OÜ juhatuse liikme ja omaniku Neeme Külmalliku sõnul pole enamikul Eesti autokoolidel töölepinguga sõiduõpetajaid ning sektoris lokkab ebaaus konkurents.
Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö

Podcastid

Tehisintellekti ekspert: võidujooksus on endiselt takistuseks kogu füüsiline taristu
Investor Toomase tund
Tehisintellekti ekspert: võidujooksus on endiselt takistuseks kogu füüsiline taristu
00:00
Euroopa tahab elektri osakaalu tarbimises 2040. aastaks kahekordistada
Cleantech
Euroopa tahab elektri osakaalu tarbimises 2040. aastaks kahekordistada
00:00
Kelomees: ärev meediapilt maalib Putini võimekusest ülepaisutatud pildi
Hommikuprogramm
Kelomees: ärev meediapilt maalib Putini võimekusest ülepaisutatud pildi
Juhan Lang: vanainimeste aktsia süstis investoritesse lootust
Hommikuprogramm
Juhan Lang: vanainimeste aktsia süstis investoritesse lootust
Guido Pärnits uuele ministrile: julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda
Kuum tool
Guido Pärnits uuele ministrile: julgeoleku kõrval ei saa kogu muu elu kahvatuda
Eksperdid: Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab
  • PRO
Lavajutud
Eksperdid: Eestist peab saama Euroopa Liidu roheline saar, kus ettevõtlus vohab
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 21.09.26, 12:19
Everausi rahaliigutused tekitavad küsimusi. Investor: „Sisetunne ütleb, et siin võib suitsema hakata“
2
Uudised
  • 21.09.26, 16:51
Riidepoeketi asutaja müüs viimase portsu ärist Rademari uuele omanikule
“See äri tegeleb praegu ellujäämisega”
3
  • PRO
Uudised
  • 21.09.26, 06:00
“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega
Suur uusarenduste ülevaade
4
Uudised
  • 21.09.26, 11:17
Putin kinnitas, et mobilisatsiooni pole vaja. Rahvas valmistub mobilisatsiooniks
Ühtne Venemaa saab riigiduumas absoluutse enamuse
5
Uudised
  • 21.09.26, 19:32
Uus omanik vahetab E-Piima juhi välja. “Minu töö sai tehtud”
6
Uudised
  • 21.09.26, 13:42
Arti Arakas võttis üle 2 miljoni dividendi

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 22.09.26, 23:15
Wall Street sulgus erisuunaliselt, Nasdaq saavutas uue rekordi
Börsiuudised
  • 22.09.26, 22:04
GameStopi juht ostis 26 miljoni eest ettevõtte aktsiaid, viies aktsia tugevasse tõusu
Uudised
  • 22.09.26, 20:24
Kaks Vene oligarhi pääsevad ELi sanktsioonidest
Börsiuudised
  • 22.09.26, 19:36
Trumpi sõnavõtt kergitas nafta hinna taas 100 dollarini
Uudised
  • 22.09.26, 19:10
E-Piima viimase tehase ostis emiraatide äripere
Uudised
  • 22.09.26, 18:00
Oleg Gross jõudis 90. kaupluseni. Sada saab täis kolme aasta pärast
Uudised
  • 22.09.26, 17:35
Kohus tuvastas Äripäeva vastu esitatud vaigistushagi
Uudised
  • 22.09.26, 17:28
Rail Baltic valmib varem lubatust hiljem
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026