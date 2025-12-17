Eduka aasta teinud põllumees näeb ohupilvi. “Pidu lõpmatuseni kesta ei saa”

Selliseid aastaid nagu oli 2022 enam põllumajanduses ei kordu, turud on kohanenud maailmas toimuvaga, ning neid on väga raske “ehmatada”, ütles Lääne-Virumaa edukaima põllumajandusettevõtte juht Kalle Margus.
Tänavu kiiresti kasvavate ettevõtete ehk Gaselli TOPi jõudmisega sai piimakarjakasvatusega tegelev Diner kahekordseks gaselliks. Ettevõte saavutab ka sel aastal rekordilise toodangu, kui just Euroopa piima hind järsult ei lange.
Elektri hinna tohutu hüpe on pannud loomakasvatajad ja toidutootjad väga raskesse olukorda. Vao Agros ollakse valmis mustaks stsenaariumiks ehk soetatud on võimas diiselgeneraator, mis suudab ära toita kogu farmikompleksi.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.