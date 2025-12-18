Jüri Käo: lõpetage pensionist unistamine

Ühisvara probleem on, et inimesed aja jooksul muutuvad, seega on hea lahendus lahusvara ehk selgelt määratletud, kes mille üle otsustab, rääkis pangandustegelane ja investor Heldur Meerits saates “Tippkohtumine”.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.