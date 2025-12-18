Rakvere langetab lasteaia kohatasu

Keskpäeval Tallinna volikogu istungile kogunedes on sotsid, oravad ja isamaalased üpris kindlad, et alates septembrist kaob Tallinnas lasteaia kohatasu. Oh, mis üllatus: plaan ei lähegi läbi ja abilinnapea Pärtel-Peeter Pere astub hoopis ametist tagasi.
“Härra Parve, kui kaua te seda nalja siin teete?” küsis Raido Parvelt esimese ülikooliaasta sügisel üks õppejõud, kui Kadrina noormees ligi 40 neiu kõrval ainukese tugevama soo esindajana lasteaiaõpetajaks õppis.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.