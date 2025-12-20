Nädala raadiohitid: investeerimisest ja Ukraina rahuprotsessist

Saate keskmes on arutelu tehisintellekti tegeliku potentsiaali üle. Paneeldiskussioon on salvestatud Investor Toomase Investeerimisklubi 10. detsembril toimunud üritusel investeerimisplatvormi Lightyear kontoris.

LHV juht värskelt selgunud tulemusest: oli tugev kuu

LHV Groupi tulemused tulid sisuliselt kõigis äriüksustes plaanikohased, esile saab tõsta Ühendkuningriigi kasvu, ütles börsifirma juht Mihkel Torim.

Mihkel Torim rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et novembris kasvas Ühendkuningriigi äri laenuportfell nominaalselt kiiremini kui Eestis, samuti lisandus suur hulk jaekliente ja kasvasid otsedeposiidid.

Indrek Lepik: Euroopat ähvardab meeletu kaotus

Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik arutas, mis kaasneb sellega, kui Euroopa Venemaa külmutatud varasid kasutusele ei võta.

Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et rohkem kui 200 miljardi euro väärtuses Venemaa külmutatud varadest üritab osa enda kätte saada ka tegelikult USA, kes on võimukoridorides teinud selle nimel tööd.

Lõppenud aasta äridiilid: 90ndate tegijad hakkavad asju kokku pakkima