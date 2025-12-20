Nädala raadiohitid: investeerimisest ja Ukraina rahuprotsessist

Äripäeva raadio lõppeva nädala kuulatuimate saadete hulka platseerusid saated, mis rääkisid investeerimisest, aga ka Ukraina rahuprotsessist ja 90ndate äridiilidest.
- Mihkel Torim ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et novembris kasvas Ühendkuningriigi äri laenuportfell nominaalselt kiiremini kui Eestis.
- Foto: Liis Treimann
Nädala raadiohitid:
Investorid avavad kaarte: millised aktsiad juhivad järgmisel aastal turge
Investor Toomase tunnis kõlavas paneeldiskussioonis analüüsivad investor Paavo Siiman, Lightyeari kaasasutaja Martin Sokk ja Äripäeva ajakirjanik Jaan Martin Raik möödunud pöörast aastat ning seavad sihikud aastale 2026.
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Saate keskmes on arutelu tehisintellekti tegeliku potentsiaali üle. Paneeldiskussioon on salvestatud Investor Toomase Investeerimisklubi 10. detsembril toimunud üritusel investeerimisplatvormi Lightyear kontoris.
LHV juht värskelt selgunud tulemusest: oli tugev kuu
LHV Groupi tulemused tulid sisuliselt kõigis äriüksustes plaanikohased, esile saab tõsta Ühendkuningriigi kasvu, ütles börsifirma juht Mihkel Torim.
Mihkel Torim rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et novembris kasvas Ühendkuningriigi äri laenuportfell nominaalselt kiiremini kui Eestis, samuti lisandus suur hulk jaekliente ja kasvasid otsedeposiidid.
Indrek Lepik: Euroopat ähvardab meeletu kaotus
Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik arutas, mis kaasneb sellega, kui Euroopa Venemaa külmutatud varasid kasutusele ei võta.
Lepik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et rohkem kui 200 miljardi euro väärtuses Venemaa külmutatud varadest üritab osa enda kätte saada ka tegelikult USA, kes on võimukoridorides teinud selle nimel tööd.
Lõppenud aasta äridiilid: 90ndate tegijad hakkavad asju kokku pakkima
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Lõppenud aasta tehinguturu tegemisi jäävad peamiselt kirjeldama generatsioonide vahetus ja vinduma jäänud otsuste lõpule viimine.
Ettevõtja Veiko Visnapuu
rääkis Äripäeva raadios, et aeg on sealmaal, kus vabariigi algusaastatel alustanud ettevõtjaid tõmbuvad järjest rohkem tagasi. Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu
sõnul andis lõppev aasta väga paljudele küsimustele vastuse.
Saates “Triniti eetris” osalesid veel ka Fitek Groupi juht Mait Sooaru
ja Triniti vandeadvokaat Karin Oras
.
Ümber maailma purjetanud eestlased kliimast: “Ei ole vahet, kas oled Abrukal või Kariibidel”
Purjekal Serenada kolme aastaga maailmale tiiru peale teinud Karl Saluveer ja Anne-Mari Luik nägid oma silmaga, kuidas ookean on kalast tühjaks püütud, korallid surnud ja tormid ettearvamatud.
Saates on “Kestlikul kursil” oli muu hulgas juttu ka sellest, kuidas maailma eri nurkades loodusesse suhtutakse.
Saadet juhtis Karmen Laur.
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