Rootsi panga juhatuses töötav eestlane: kõige rohkem aitas mind tippu minu tiim

Tartus sündinud ja Sauel sirgunud Kaari Kink sai varakult aru, et ei taha olla pelgalt mutrike suures süsteemis. 29aastane naine on vedanud Euroopa TOP 20 sekka valitud idufirma turundust, juhtinud investeeringuid Superangelis ning nüüd töötab ta NATO innovatsioonikiirendis.
“Mul ei ole meeskonnas laisku inimesi või neid inimesi, kellel on suva, mida nad saavutavad või kas nad üldse saavutavad midagi,” ütleb Arco Vara tegevjuht Kristina Mustonen. Samasuguse mentaliteediga on ta ise tippu jõudnud. Ta tahab tulemust – isegi, kui selle nimel on tulnud töötada 24/7.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.