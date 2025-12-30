Leping sõlmitud: Soome laevatehas hakkab USA-le jäämurdjaid ehitama

20. sajandi alguses omandas Tallinna sadam tänu kohalike ettevõtjate lobitööle ja Peterburi sõjalistele plaanidele ühe Euroopa võimsaima jäälõhkuja. Kuid Tsar Mihhaili ehitajad aimasid vaevalt, et sellest saab mitte ainult üks Eesti väärtuslikumaid kaubandusvarasid, vaid ka Soome päästja punasest ohust.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?