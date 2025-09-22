Suuri projekte allkirjastav BLRT seab sihikule Brasiilia. “Kriis on võimalus”

ST Sisuturundus 22.09.25, 11:00

“Dubai võlu peitub selles, et seal on maksuvaba ja turvaline keskkond, kuhu inimesed kolivad peredega. Neil on raha ning nad tahavad midagi omada väljaspool Euroopat,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kes on viimase poole aastaga korraldanud seal juba sada kinnisvara tutvustavat tuuri.