Suuri projekte allkirjastav BLRT seab sihikule Brasiilia. “Kriis on võimalus”

Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs Vakarus ning Turku Repair Yard on tõsine laevaremondigrupp mitte ainult Läänemere, vaid ka Põhja standardite järgi, ütleb BLRT Grupi omanik Fjodor Berman.
Foto: Andras Kralla
„Arvestades praegu maailmas toimuvat, iseloomustaksin eelmist aastat kui head,“ ütles Fjodor Berman Delovõje Vedomostile. „Käive 440 miljonit eurot, kasum 47 miljonit eurot, me teeme palju huvitavaid projekte. Arvan, et see on hea tulemus.“
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kui perekond Bermani firma ostis välja BLRT Grupi vähemusaktsionärid, oli ettevõte saanud raha BLRT Grupile müüdud kinnistute eest, mis olid soetatud aastate eest kontserni tütarfirmalt ning seejärel samale tütarfirmale uuesti kasumlikult rendile antud.
Ligi 15 aastat kestnud aktsionäride vastasseis Baltimaade suurimas tööstuskontsernis BLRT Grupp sai lõpu, kui nappi enamust omanud perekond Bermanid ostis viimaks dividendinõudjatelt nende aktsiad odavalt ära.
“Dubai võlu peitub selles, et seal on maksuvaba ja turvaline keskkond, kuhu inimesed kolivad peredega. Neil on raha ning nad tahavad midagi omada väljaspool Euroopat,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kes on viimase poole aastaga korraldanud seal juba sada kinnisvara tutvustavat tuuri.